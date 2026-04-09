Ublížil manželke a nevie, či sa to dá napraviť. Jiřího Langmajera z temnoty vytiahla až trpezlivá Adéla
Český herec je ženatý po druhýkrát.
„Nevedel som sa správať... nechcel som prísť o to dievča (manželku Adélu, pozn. red.), a tak som navštívil psychiatra,“ priznal Jiří Langmajer, keď v podcaste Čestmíra Strakatého prehovoril o svojej temnej minulosti. Život českého herca, ktorý na plátnach kín často stvárňuje komediálne role, totiž nepripomínal len veselohru, ale má aj svoje tienisté stránky.
Zhýralý životný štýl, ktorému dominoval alkohol, nevery a aj omamné látky, od neho odohnal jeho prvú manželku, čo ho dodnes trápi. Z temnoty ho napokon vytiahla až jeho druhá žena Adéla, ktorá z neho vraj urobila lepšieho a znesiteľnejšieho človeka.
Najobsadzovanejší
Rodák z Plzne sa narodil do muzikantskej rodiny a podľa vlastných slov mal fajn detstvo. Následne odišiel do Prahy, aby tam v rokoch 1981 až 1987 na Pražskom konzervatóriu vyštudoval hudobno-dramatický odbor. Ešte v období štúdií ho režisér Karel Smyczek obsadil do televízneho seriálu Tretie poschodie a touto rolou sa po prvý raz výraznejšie zapísal do povedomia divákov.
Jiří Langmajer svoje herecké umenie nepredvádza len pred kamerami, ale aj na doskách, ktoré znamenajú svet. Medzi jeho domovské scény patrilo napríklad Divadlo pod Palmovkou, kde si zahral množstvo výrazných titulných úloh, či Divadlo na Vinohradoch. V roku 1999 získal Cenu Thálie pre umelcov do 33 rokov a patrí k najobsadzovanejším českým hercom. Slovenskí diváci ho môžu poznať napríklad z filmov ako Po čom muži túžia, Chlap na striedačku či Ostrov.
Bol som hrozný...
Na nedostatok práce či kariérnych úspechov sa sťažovať nemôže, jeho život však dlho nebol zaliaty len slnkom. Dlhé roky sa totiž potýkal s psychickými problémami a správal sa zle nielen voči sebe, ale aj k ostatným ľuďom. „Bol som hrozný k...,“ priznal úprimne v podcaste Čestmíra Strakatého.
Okrem toho viedol búrlivý život plný alkoholu aj omamných látok, na čo doplatila jeho prvá manželka, ktorú podviedol s množstvom žien – aj z toho dôvodu sa ich zväzok rozpadol. Herca aj po rokoch straší temná minulosť a nevery, ktorými jej ublížil.