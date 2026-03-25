Dcérke dala nádherné meno z Biblie. Mária Bartalos porodila prvé dievčatko a dojala laktačnú konzultantku
Z bývalej herečky je už štvornásobná mama.
Mária Bartalos má v týchto dňoch dôvod na veľkú radosť, stala sa z nej totiž štvornásobná mama. Ako informuje Plus 7 dní, bývalá herečka počas víkendu darovala život zdravému a krásnemu dievčatku, po troch synoch sa tak konečne dočkala aj dcérky. Podobne ako chlapcom aj dcérke dali novopečení rodičia biblické meno hebrejského pôvodu, ktoré symbolizuje nádherné hodnoty - a to vernosť, lásku a oddanosť.
Muž je ten, ktorý zarába
Mária Bartalos, ktorá v minulosti hviezdila nielen na televíznych obrazovkách, ale aj na doskách, ktoré znamenajú svet, sa po stretnutí so svojím manželom Adriánom vzdala dovtedajšieho hereckého života a naplno sa začala venovať starostlivosti o rodinu, partnera a tri deti.
S Adriánom vychovávajú troch synov - šesťročného Noela, štvorročného Jonatána a ročného Arona. A zatiaľ čo Mária sa stará o chod domácnosti a rodinu, jej manžel o financie a aby bola rodina zo všetkých strán zabezpečená.
„Muž je ten, ktorý zarába a stará sa o rodinu, a ja som teraz v domácnosti a starám sa o naše deti. Muž potrebuje mať pocit, že sa vie postarať. Som rada, že to manžel dosiahol,“ vysvetlila bývalá herečka ešte kedysi v rozhovore pre Život.