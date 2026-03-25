Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Plačkovej dcérka porazila chorobu, ktorá môže končiť fatálne. Zuzana a René sa odvďačili bohatým darom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok

SLEDUJE NÁS 207 304 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Plačkovej dcérka porazila chorobu, ktorá môže končiť fatálne. Zuzana a René sa odvďačili bohatým darom

Zuzana Strausz Plačková s dcérkou. — Foto: Facebook - Zuzana Plačková

Influencerka priznala, že mnohí rodičia môžu mať o ochorení mylné informácie, ako mala aj ona.

„Horšiu noc som ešte nemala,“ priznala influenecerka Zuzana Strausz Plačková, keď len pár týždňov po narodení dcérky skončila s malou Ayanou v nemocnici. Spočiatku si myslela, že ide len o zvýšenú teplotu, no po návrate domov prvýkrát prehovorila o zradnej a zákernej chorobe. Na bratislavských Kramároch jej dcérke lekári zachránili život a spolu s manželom Reném sa personálu odvďačili obrovským darom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=25881492628205794&set=pb.100003152320008.-2207520000&type=3

O chorobe netušila

To, čo sa začalo ako obyčajná horúčka, sa v priebehu niekoľkých hodín zmenilo na boj o zdravie malého dieťaťa. Strausz Plačková dnes otvorene priznáva, že nebyť jej intuície, všetko mohlo dopadnúť oveľa horšie. „Pýtali ste sa ma, že čo teda malá, aký problém mala. Mali sme aj meningitídu v počiatočnom stave. Vďaka mojej materinskej intuícii sme išli na pohotovosť na Kramáre a nepodcenila som tú horúčku. Možno za bežných okolností, keby som mala doma čípok, zrazila by som teplotu. Možno by som ju takto zrážala dva dni a mohlo to mať katastrofálne následky,“ uviedla na Instagrame a zároveň varovala všetkých rodičov, aby nepodceňovali ani zdanlivo nevinné príznaky.

Ako sama priznala, o meningitíde mala len veľmi obmedzené informácie. „Vôbec som ani len netušila, že ju môžete dostať aj inak ako kliešťom, to som fakt netušila, že sa to môže šíriť vzduchom aj medzi deťmi,“ povedala prekvapene. Dodala, že mnohí rodičia môžu žiť v rovnakom omyle ako ona. „Meningitída je rozšírená už aj u nás, v Čechách je to vraj oveľa horšie. Dávajte si naozaj pozor, pretože to je veľmi zradné. Ja som si naozaj myslela, že zápal mozgových blán môže dostať dieťa iba z kliešťa. Vôbec som netušila, že sú dve varianty – bakteriálne a vírusové,“ vysvetlila.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1267553134703327/

Problém v mozgu

Situácia sa skomplikovala najmä v momente, keď lekári zaznamenali zvýšené zápalové hodnoty.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

