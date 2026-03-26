Prechádzajúci vlak navždy zmenil jej život. Pomôžme Natálke pokračovať v boji o lepšiu budúcnosť
Nádej prichádza v malých krokoch.
Ešte donedávna riešila obyčajné veci, ktoré pozná každý tínedžer. Školu, kamarátov, budúcnosť, sny o tom, kam raz pôjde a čo dokáže. Dnes 16-ročná Natálka zvádza ten najťažší boj – o návrat k životu, ktorý jej bol tak náhle vzatý.
Osudná chvíľa
Ako uviedli jej rodičia pre darcovský portál Donio, ich dcéra bola „krásne, zdravé dievča s obrovským srdcom, množstvom snov a radosti zo života“. Chodila do deviateho ročníka a premýšľala nad ďalším štúdiom. Lákalo ju gymnázium s matematickým zameraním aj stavebná škola. Mala plány, sny aj predstavu o budúcnosti. Milovala tvorenie, knihy aj prírodu a svojou prítomnosťou vedela rozžiariť každého, kto ju stretol.
Koncom apríla minulého roka sa však jej príbeh dramaticky zmenil. Pri prechádzaní cez železničnú trať ju zachytil vlak. Zranenia boli mimoriadne vážne a prognózy spočiatku neveštili nič dobré. Napriek tomu Natálka bojuje.
Aj malý pohyb považujú za zázrak
Už viac ako osem mesiacov je v stave bdelej kómy, jej rodičia však nevzdávajú nádej ani na jediný deň. „Každý malý pohyb, každá reakcia či drobný pokrok je pre nás obrovským krokom vpred,“ opísali pre Donio.