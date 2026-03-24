Obe už vedia, čo je láska a sklamanie. Vzťah Aleny Heribanovej a dcéry Tami sa zmenil pri prvom priateľovi
Vo vzťahu matky a dcéry panujú veľký rešpekt a obdiv.
Nedávno získala Mimoriadnu cenu za celoživotné dielo v oblasti kultúry na Krištáľovom krídle a pre portál diva.sk priznala, že uvažuje nad definitívnym koncom kariéry. Dlhoročná moderátorka Alena Heribanová má za sebou množstvo úspešných projektov, no Anjeli strážni, ktorí sa vysielajú vyše 20 rokov, sú určite jedným z najznámejších. Spolu s dcérou, nemenej úspešnou autorkou a novinárkou Tamarou Šimončíkvou Heribanovou, v podcaste Moja zmena porozprávali, aký v skutočnosti je ich vzťah mamy a dcéry a čo jedna na druhej obdivujú.
Nechcela sa hrať na autoritu
Moderátorka sa pred dcérou nikdy nechcela hrať na autoritu len preto, že má o 30 rokov viac. Na ilustráciu svojho stanoviska použila slová svojej vlastnej mamy: „Poslúchať na rozkaz môže iba pes, ale nikdy nie človek."
Priznala, že ju vychovávali „v duchu demokracie", a rovnaký štýl výchovy neskôr preferovala aj pri svojich dcérach. Stál na princípe: „Formuj si vlastný názor." Charizmatická moderátorka dodala, že ju vždy zaujímalo, čo si dcéry o danej veci mysleli. Vždy sa snažila problémy riešiť dialógom.
Obe vieme, čo je láska a sklamanie
Stálica televíznych obrazoviek prezradila, že ich závideniahodný vzťah matky a dcéry sa zmenil na rovnocenný, resp. partnerský, keď do života jej dcéry vstúpil prvý priateľ. Keď prišiel jej prvý vzťah, ktorý s úsmevom nazvala sviežim a dovolenkovým, skonštatovala: „A tam som si uvedomila, že sme tu dve ženy. A musíme stáť pri sebe. A nech sa nám to páči alebo nie, nech je to akékoľvek, musíme sa rešpektovať ako ženy, lebo už obe vieme, čo je láska. Vieme obe, čo môže byť aj sklamanie. Vieme obe, aký ten život môže byť k nám. Tak poďme spolu do toho."
Tému vzťahov považuje za skutočne intímnu, preto sa práve ona stala míľnikom, ktorý oddeľuje ich dovtedajší vzťah mamy a dcéry od ich vzťahu „ženy — rovnocenné partnerky".