Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok

Našli mesto, kde ľudia rozprávajú najspisovnejšou slovenčinou. Nie je to v našej metropole ani v Martine

Zuzana Belohorcová sa bála o svojho otca.

Život sa zastavil a všetko ostatné išlo bokom. Zuzana Belohorcová vie, prečo je zdravie najdôležitejšie

Na pohreb vlastnej maminy si musela požičať. Pomôžme mladej Ninke, ktorá má za sebou tri roky strát

Mária Bartalos je štvornásobná mama.

Dcérke dala nádherné meno z Biblie. Mária Bartalos porodila prvé dievčatko a dojala laktačnú konzultantku

Zuzana Strausz Plačková s dcérkou.

Plačkovej dcérka porazila chorobu, ktorá môže končiť fatálne. Zuzana a René sa odvďačili bohatým darom

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Ilustračný obrázok

Martin Schindlerová.

Zakázal jej spievať a musela si prefarbiť aj vlasy. Martina Schindlerová je chodiaca reklama na rozvod

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Kamil Mikulčík.

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

SLEDUJE NÁS 207 294 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nicole Kidman prehovorila o živote po krachu manželstva: Vlani som bola zalezená v ulite, ale teraz...!

S bývalým manželom boli spolu 19 rokov.
— Foto: Instagram: Nicole Kidman

Od podania žiadosti o rozvod k nemu prehodila ani slovo. 

Opäť slobodná a zrejme aj opäť otvorená hľadaniu lásky. Austrálska herečka Nicole Kidman podala v septembri minulého roku žiadosť o rozvod po 19 rokoch manželstva s country hviezdou Keithom Urbanom. Definitívny koniec nastal začiatkom tohto roka, ale o tom, čo Kidman za múrmi svojho domu v skutočnosti prežívala, povedala až teraz. 

Vo svojej ulite

„Som v poriadku, pretože sa vždy budem posúvať k niečomu lepšiemu," povedala v rozhovore s Variety. Za uplynulý rok sa jej život zmenil na nepoznanie, ale nemala túžbu o tom hovoriť. „Som vďačná za svoju rodinu a za to, že sú tu a ideme spolu ďalej. To je všetko. O všetkom ostatnom nehovorím zo slušnosti a ostávam pri tom jednom - sme rodina a ideme ďalej," povedala.

Nicole Kidman s manželom.
Prečítajte si tiež: Po 20 rokoch ju opúšťa muž, ktorému zachránila život. Statočná Nicole Kidman bojovala až do konca

Z manželstva s Urbanom má dve dcéry vo veku 17 a 15 rokov. Vyjadrenia Nicole Kidman k rozvodu prišli po otázke, či každý rok v jej živote bol „rokom Nicole Kidman." Tá sa vtedy otvorila po prvý raz. „Minulý rok nie. Bola som ticho a riešila iné veci. Zaliezla som do svojej ulity. Až teraz som v pozícii, že poviem - rok 2026, poď ideme na to!" dodala herečka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Amazon MGM Studios (@amazonmgmstudios)

Zabudli na dotyky?

Nicole Kidman však zdá sa na lásku nezanevrela. Po tom, čo ju najprv pristihli na červenom koberci pri premiére prvej série seriálu Scarpettová držať sa za ruky s jej hereckým kolegom, vyšli na povrch ďalšie zákulisné informácie. Austrálsky herec Simon Baker, známy hlavne zo seriálu Mentalista, v novej minisérii stvárňuje jej manžela a podľa posledných správ The Sun ich bolo na afterparty vidieť aj pri tom, ako sa k sebe túlia.

„Blízkosť Nicole a Simona je určite témou dňa. Na obrazovke sú spolu neuveriteľní, a keď ich vidíte spolu naživo, tá chémia rozhodne nie je hraná," uvádza nemenovaný zdroj. Iný zdroj však pre Page Six tvrdí, že tieto správy sú čistý výmysel, pretože dvojica sa pozná už roky a sú veľmi dobrí priatelia. Baker sa pred pár rokmi tiež rozviedol a Kidman je mimochodom krstnou mamou jeho syna. 

Rozvedená Američanka napodobnila kultovú fotografiu Nicole Kidman po rozvode s Tomom Cruisom.
Prečítajte si tiež: Šťastne rozvedená! Žena napodobnila ikonickú fotografiu Nicole Kidman po rozvode s Tomom Cruisom

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…