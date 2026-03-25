Nicole Kidman prehovorila o živote po krachu manželstva: Vlani som bola zalezená v ulite, ale teraz...!
Od podania žiadosti o rozvod k nemu prehodila ani slovo.
Opäť slobodná a zrejme aj opäť otvorená hľadaniu lásky. Austrálska herečka Nicole Kidman podala v septembri minulého roku žiadosť o rozvod po 19 rokoch manželstva s country hviezdou Keithom Urbanom. Definitívny koniec nastal začiatkom tohto roka, ale o tom, čo Kidman za múrmi svojho domu v skutočnosti prežívala, povedala až teraz.
Vo svojej ulite
„Som v poriadku, pretože sa vždy budem posúvať k niečomu lepšiemu," povedala v rozhovore s Variety. Za uplynulý rok sa jej život zmenil na nepoznanie, ale nemala túžbu o tom hovoriť. „Som vďačná za svoju rodinu a za to, že sú tu a ideme spolu ďalej. To je všetko. O všetkom ostatnom nehovorím zo slušnosti a ostávam pri tom jednom - sme rodina a ideme ďalej," povedala.
Z manželstva s Urbanom má dve dcéry vo veku 17 a 15 rokov. Vyjadrenia Nicole Kidman k rozvodu prišli po otázke, či každý rok v jej živote bol „rokom Nicole Kidman." Tá sa vtedy otvorila po prvý raz. „Minulý rok nie. Bola som ticho a riešila iné veci. Zaliezla som do svojej ulity. Až teraz som v pozícii, že poviem - rok 2026, poď ideme na to!" dodala herečka.
Zabudli na dotyky?
Nicole Kidman však zdá sa na lásku nezanevrela. Po tom, čo ju najprv pristihli na červenom koberci pri premiére prvej série seriálu Scarpettová držať sa za ruky s jej hereckým kolegom, vyšli na povrch ďalšie zákulisné informácie. Austrálsky herec Simon Baker, známy hlavne zo seriálu Mentalista, v novej minisérii stvárňuje jej manžela a podľa posledných správ The Sun ich bolo na afterparty vidieť aj pri tom, ako sa k sebe túlia.
„Blízkosť Nicole a Simona je určite témou dňa. Na obrazovke sú spolu neuveriteľní, a keď ich vidíte spolu naživo, tá chémia rozhodne nie je hraná," uvádza nemenovaný zdroj. Iný zdroj však pre Page Six tvrdí, že tieto správy sú čistý výmysel, pretože dvojica sa pozná už roky a sú veľmi dobrí priatelia. Baker sa pred pár rokmi tiež rozviedol a Kidman je mimochodom krstnou mamou jeho syna.