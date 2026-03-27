Srdce mu vypovedalo službu a museli konať. Pavel Trávniček sa druhýkrát narodil a dnes žije inak
Českému hercovi museli operovať srdce.
Má za sebou mimoriadne ťažké obdobie, no kvôli synčekovi si užíva každý deň. Pavel Trávniček prednedávnom skončil v nemocnici, kam ho poslalo štrajkujúce srdce. Obľúbený český herec dokonca musel ísť pod skalpel a ako prezradil pre Blesk, nebolo mu všetko jedno. Princ z Popolušky sa teraz prvýkrát od zákroku objavil v spoločnosti a priznal, že si vstúpil do svedomia a v živote urobil razantné zmeny.
Ťažký zákrok
Legendárny herec sa už dlhšiu dobu potýkal s vážnymi zdravotnými problémami a keď mu koncom decembra srdce vypovedalo službu, musel zasahovať tím profesora Petra Neužila z pražskej Nemocnice Na Homolce. Pavel Trávníček sa tam podrobil náročnej štvorhodinovej operácii srdca, pri ktorej mu robili štvornásobný bypass.
Keď sa potom Popoluškin princ po prvý raz od operácie objavil na verejnosti a spoločnosť mu robila manželka Monika so synom Maxom, na viditeľne pochudnutom hercovi bolo vidieť, že je šťastný.
Zmenil svoj život
Niet divu, keďže už nemusel byť medzi živými. „Snažím sa užívať si každý deň, hlavne kvôli synovi Maxovi. Predovšetkým pre neho by som tu ešte nejaký čas chcel byť,“ priznal známy herec, ktorý sa podľa svojich slov druhýkrát narodil.