Nebola tam iskra ani láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Petra Dubayová nežijú podľa učebnice
Už zajtra budete s inými, píšu im neprajníci.
„Každý deň si hovorím, že je to jackpot,“ vraví s láskou Jakub Jablonský o Petre Dubayovej a nejde len o zamilované slová. Ich príbeh totiž nevznikol z okamžitej iskry ani veľkého filmového momentu „lásky na prvý pohľad“. Obľúbená herečka si práve vtedy prechádzala obdobiami, ktoré by mnohých zlomili. V čase, keď mala najväčšiu potrebu súkromia, sa ocitla pod drobnohľadom verejnosti a musela sa naučiť chrániť si to najkrehkejšie.
Strata človečiny
„Veď si s tým mala rátať, keď robíš toto povolanie.“ Aj takto reagovali niektorí ľudia, keď herečka Petra Dubayová otvorene priznala, že sláva pre ňu nikdy nebola cieľom. Herečka, ktorú si diváci zamilovali pre jej prirodzenosť, citlivosť a talent, vždy chcela, aby za ňu hovorila práca. „Sláva alebo pozornosť nie je to, kvôli čomu som to šla robiť. Pre mňa je to skôr taký negatívny prívesok toho všetkého. Radšej by som bola, keby si ľudia pozreli film, videli ma v divadle, ale nevedeli, kto naozaj som,“ priznala otvorene v relácii TýkaSaMato.
Bulvár si ju našiel vždy v obdobiach, keď bola najzraniteľnejšia. Prvýkrát to bolo po rozchode s hercom Vladkom Plevčíkom, ktorý sa stal verejnou témou skôr, než ho stihla spracovať. „Nebola som na to pripravená. Je to veľká nálož. Ja som zažila iba jeden rozchod a podľa mňa je to vec, ktorú si človek musí naozaj spracovať. Pre mňa to bolo veľmi náročné obdobie. A aj keď som ten rozchod iniciovala ja, to neznamená, že som bola v pohode,“ priznala s odstupom času v relácii Closer Talks. To, čo ju bolelo najviac, nebol samotný koniec vzťahu, ale spôsob, akým sa stal verejným vlastníctvom.
„Keď sa to omieľalo na každej titulke, vedeli o tom aj ľudia, ktorí ma vôbec nepoznali. Zrazu som sa cítila ako obnažená, ako produkt. Stratila som vtedy zo seba človečinu,“ povedala otvorene Petra Dubayová a dodala, že „vláčenie po médiách“ bolo vyčerpávajúce nielen pre nich dvoch, ale aj pre jej nového partnera Jakuba Jablonského.
Nebola to láska na prvý pohľad
Ten do jej života vstúpil potichu – nie ako osudová láska na prvý pohľad, ale ako niečo oveľa silnejšie.