Jedna vec mu bude dávať zmysel navždy. Juraj Bača si plnými dúškami užíva rolu, ktorá mu zmenila život
Známy herec sa vlani stal po prvý raz otcom.
„Je mojou oporou a nedokážem si predstaviť, že by pri takomto momente so mnou nebol. Je to aj jeho dôležitý životný okamih, o také niečo človek nechce prísť,“ povedala Dominika Richterová o Jurajovi Bačovi a pôrode ešte vlani v rozhovore pre portál Najmama.sk. V tom čase nosila pod srdcom ich prvé spoločné bábätko.
Herecký pár si svoje súkromie síce stráži, no občas urobí výnimku a fanúšikov nechá nahliadnuť za oponu svojho vzťahu a rodiny. Juraj Bača tak urobil aj nedávno, keď zverejnil dojímavý záber so synom. Umelec sa netají tým, že otcovstvo mu zmenilo život a zverejnené slová sú toho dôkazom.
So slzami v očiach
Po tom, ako Dominika Richterová priviedla vlani na jar na svet zdravého chlapčeka, si Juraj Bača zvyká na svoju novú rodičovskú rolu. Nad úlohou otca sa nesmierne rozplýva a nevie vraj povedať nič iné ako to, že je to zázrak. „Je to niečo, čo ďaleko presahuje čokoľvek, čo sme doteraz v živote zažili,“ neskrýva svoje dojatie moderátor, ktorý bol aj pri pôrode.
Tam utekal priamo z natáčania šou Pečie celé Slovensko. Za najkrajšiu chvíľu označil bonding, keď bábätko rodičom po pôrode nevezmú preč. „Zostanete sami dvaja na izbe, bábätko leží maminke na hrudníku, počúva jej srdiečko, navzájom sa na seba napájajú. Ako otecko som to celé so slzami v očiach prežíval,“ zveril sa fanúšikom Juraj Bača.