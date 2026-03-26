Nové spolužiačky ju neprijali a hovorili jej kruté slová. VIDEO s reakciou sedemročnej Emky vás dojme
To, čo im malá Emmie povedala, odzbrojilo internet.
Nie každé dieťa dokáže pomenovať, čo cíti – a už vôbec nie sa za seba postaviť. Sedemročná Emmie to však zvládla spôsobom, ktorý dnes dojímá tisíce ľudí po celom svete. Jej reakcia na správanie spolužiačok sa stala virálnou a vyvolala obrovskú vlnu podpory. Ako uvádza portál Today, všetko sa začalo v momente, kedy sa jej rodina presťahovala z amerického Salt Lake City do Brooklynu, čo znamenalo veľkú zmenu najmä pre malú školáčku.
Nové prostredie, nová škola a najmä nový kolektív, ktorý ju neprijal tak, ako dúfala. Spolužiačky ju totiž medzi seba nevzali a začali sa k nej správať nepriateľsky. Zlom prišiel počas obyčajnej cesty zo školy, keď Emmie prekvapila svoju mamu vetou: „Mami, dnes som sa za seba postavila...“
Silné slová
Mama Maren mala pocit, že ide o dôležitý moment, a tak rozhovor pohotovo nahrala aj pre jej otecka. Dievčatá jej vraj povedali množstvo nepríjemných vecí vrátane toho, že ju nemajú rady.
Emmie však na nepríjemné slová nezareagovala plačom ani útekom. Sebavedomo odpovedala. „No, viete čo? Moja rodina si myslí, že som princezná a že som strašne milá a dobrá. A ak si to myslia, tak taká som. Ak si to nemyslíte vy, nevadí, pretože v skutočnosti ja taká naozaj som,“ povedala spolužiačkam pokojne.
Keď to doma zopakovala, jej mama neskrývala dojatie. „Jeden z tých okamihov, keď si uvedomíš, že ako rodič možno robíš aspoň jednu vec správne... Našu Emmie May milujem tak veľmi, až to bolí,“ napísala neskôr k videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti.