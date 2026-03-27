V bruchu mu rástol nádor veľký ako novorodenec. Mareka zachránila operácia, v ktorej išlo o všetko
Marek z nemocnice odchádzal zdravý vďaka špičkovému lekárskemu tímu.
Jeden boj vystriedal ďalší. Keď 31-ročný Marek prekonal rakovinu semenníkov, zápas o holý život ešte neskončil, práve naopak. Osudom ťažko skúšaný muž sa musel vrátiť do nemocnice, kde napokon absolvoval mimoriadne náročnú operáciu.
Odhodlaný bojovať ďalej
Marekovi sa totiž po čase v bruchu objavil obrovský teratóm, teda nezhubný nádor, o veľkosti novorodenca. Išlo o pozostatok po prekonanom onkologickom ochorení. „Niekoľko mesiacov alebo rokov po liečbe sa môžeme stretnúť s takzvaným syndrómom rastúceho teratómu, čo znamená, že v tele sa nachádza benígne tkanivo, ktoré môže narásť až do enormných rozmerov a presne to bol aj Marekov prípad,“ vysvetľuje onkologička Katarína Rejleková.
Marek sa vrátil naspäť do nemocnice a aj napriek nesmiernemu vyčerpaniu po predchádzajúcej liečbe bol odhodlaný bojovať ďalej. „Začiatky boli ťažké, veľmi ťažké,“ opisuje Marek.
Život s rozsiahlym útvarom v tele nebol jednoduchý a spôsoboval mu bolesti, pretože ho doslova škrtil zvnútra. Kvôli teratómu nemohol jesť ani piť a aj keď znova podstúpil chemoterapiu, jeho jedinou šancou na vyliečenie bola operácia.