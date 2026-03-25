Ilustračný obrázok

Ja už tu nie som rada, povedala si po podpásovke. Adela Vinczeová vie, že každý rok v šoubiznise je zázrak

Kde sa jedny dvere zavrú, iné sa otvoria. Adele Vinczeovej otvorili dvere v Čechách.
Tá žaba sa varila pomaly, vysvetľuje moderatórka. 

„Každý rok v tomto šoubiznise považujem za zázrak a som zmierená s tým, že každá jazda v prvej lige môže raz skončiť," uzavrela Adela Vinczeová svoj odchod z Markízy pre český portál ahaonline.cz. No hovorí sa, že kde sa jedny dvere zatvoria, iné sa otvoria. To bol aj prípad najznámejšej slovenskej moderatórky. Dostala ponuku od českej televízie Prima a s radosťou ju prijala. Talkshow, v ktorej slovenská ikona moderátorskej špičky spovedá českých hostí, už odštartovala. Adela pred vysielaním priznala, že pred českými divákmi mala značný rešpekt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susedské rozdiely

„Mám veľký rešpekt. Moderovala som u vás dvakrát Českého leva a bola som vtedy extrémne vystresovaná. Mať v publiku osobnosti ako pán Bartoška alebo pani Geislerová, to je iná káva. Vždy mám pocit, že idem do cudzieho priestoru a nikto ma nepozná. Ale po natočení prvých dielov novej show sa mi uľavilo. Cítila som, že sme si s publikom rozumeli ľudsky aj v humore," vydýchla si po nakrúcaní. 

Rozdiely vidí najmä v mentalite. „Český divák je možno v niektorých ohľadoch konzervatívnejší a intelektuálnejší. Vaša StarDance je veľmi noblesná a elegantná, zatiaľ čo náš Let's Dance je viac show a nespútaná energia. My sme jednoducho bližšie k tomu Balkánu, vy k Nemecku. Čím viac na východ, tým je to rozjuchanejšie. Ale v tom prieniku sa niekde stretávame," uzavrela diplomaticky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žaba sa varila pomaly

O odchode z Markízy aj z verejnoprávnej televízie aj tentoraz hovorila otvorene. „Skomplikoval mi to môj manžel Viktor, ktorý tam pracoval ako reportér a moderátor. Markíza bola vždy symbolom investigatívnej žurnalistiky, ale s novým vedením začali prichádzať tlaky na to, ako má spravodajstvo vyzerať. (...) Namiesto podstatných informácií sa riešilo, koľko napadlo snehu a či bude dosť cukru na pečenie. (...) Môj muž tam založil odbory a ako jeho žena som necítila inú možnosť ako odísť tiež. Nebolo to v hneve, ale z princípu. Tá 'žaba sa varila pomaly', divák si často ani nevšimne, že je neinformovaný. K tomu mi v Slovenskej televízii zakázali odvysielať rozhovor s vlastným manželom, pretože je vraj problémový človek. Tam som si povedala, ako Zdeněk Svěrák vo Vratných fľašiach: 'Ja už tu nie som rád.'" 

Viktor, Adela a Max.
Priznala aj to, že ju nikto z televízie na kolenách nepresviedčal, aby ostala. „Skôr mi bolo naznačené, aby som si uvedomila následky – že sa tým tie dvere nadobro zatvárajú. S tým som ale počítala. Každý rok v tomto šoubiznise považujem za zázrak a som zmierená s tým, že každá jazda v prvej lige môže raz skončiť. Ak sa zatvoria jedny dvere, vesmír otvorí iné – a pre mňa to bol impulz ísť do onlinu."

Veľavravné reakcie divákov

