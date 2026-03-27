Nie som Epstein na úteku, uisťuje dvojník sexuálneho predátora. Obyčajný chlap si zvyká, že je senzáciou
Muž sa nápadne podobá na amerického finančníka a odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Espteina.
„Niekto ma náhodou natočil, keď som išiel po diaľnici I-95 bez toho, aby som o tom vedel, a než som sa nazdal, stal som sa internetovou senzáciou,“ hovorí Pete z americkej Floridy vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Nápadne totiž pripomína amerického finančníka a odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Espteina, ktorý počas čakania na súdny proces spáchal vo väzení v roku 2019 samovraždu.
Američan Pete, ktorý žije na slnečnej Floride, vyvracia reči o tom, že je Jeffrey Epstein, ako aj špekulácie, že by sexuálny predátor mohol byť po zverejnení videa nažive. V rozhovore pre portál TMZ síce prezradil, že sa s Epsteinom stretol, ale nikdy sa s ním nebavil a nemá s ním nič spoločné.
Desivá podoba
Keď pred časom začalo na internete kolovať video, na ktorom muž podobný Jeffreymu Epsteinovi ide v aute, medzi ľuďmi sa okamžite objavili špekulácie o tom, že by odsúdený sexuálny delikvent mohol byť nažive. Zverejnené video sa stalo virálnym a ľudia v komentároch na sociálnych sieťach viedli diskusie, že obaja muži sa na seba priam desivo podobajú a že Epstein sa vo väzení nezabil.
Muž, ktorý sám seba prezýva Palm Beach Pete, uviedol, že pri šoférovaní ho niekto natočil a po zverejnení videa sa stal senzáciou. „Mal som asi štyri hodiny vypnutý telefón a netušil som, že sa to tak rozbehlo,“ prezradil Pete, ktorý zároveň poprel, že je sexuálny delikvent Jeffrey Esptein.