Na žene ho zaujme najmä pokojná povaha. Televízny ženích Adrián naznačil, či sa dočkal šťastného konca
Adrián z Ruže pre nevestu prezradil, aká žena má šancu získať jeho srdce.
Na prvý pohľad má všetko, po čom mnohí túžia. Kariéru v jednom z najluxusnejších miest sveta, skúsenosti zo zahraničia aj sebavedomie, ktoré mu pomohlo presadiť sa. Napriek tomu sa markizácka Ruža pre nevestu stala pre Adriána Chabadu viac než len televíznou šou – je to pokus nájsť niečo, čo mu doteraz chýbalo.
Ako uvádzajú Topky, mladý realitný maklér, ktorý si vybudoval kariéru v Dubaji, sa rozhodol spomaliť a dať priestor osobnému životu. Práve hľadanie lásky ho priviedlo pred kamery, hoci ešte pred časom mal jeho život úplne iné priority.
Nová etapa
Adrián otvorene priznáva, že účasť v šou prišla v správnom momente. „Chcel som to skúsiť, bol som v životnej etape, keď som sa posledné roky skôr sústredil na kariéru v Dubaji a bol to dobrý timing,“ povedal.
Aj keď by sa mohlo zdať, že v zahraničí o pozornosť žien nemal núdzu, realita bola iná. Podľa vlastných slov ho to čoraz viac ťahalo späť na Slovensko. „Cítim, že ma to ťahá naspäť domov, a to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol skúsiť nájsť lásku takýmto spôsobom,“ dodal.
Nie je to pritom prvýkrát, čo otvorene hovorí o tom, že pracovné úspechy nie sú všetko. Ako už skôr uviedol pre portál Refresher, do šou išiel s jasným cieľom – nájsť partnerku, s ktorou by mohol zdieľať budúcnosť.