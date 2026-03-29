Pri jarnom upratovaní skúste švédsky rituál. Zbavíte sa preplnených skríň aj chaosu, radí expertka
Pomôcť vám môže aj pravidlo 20/20.
Aj vy len presúvate veci z miesta na miesto, strkáte ich do skrine a ubezpečujete sa, že čoskoro si dáte veľké jarné upratovanie? Jar je v plnom prúde a ak potrebujete „nakopnúť“, máme pre vás rady od expertky. „Nie každý vie, ako triediť a organizovať. Alebo ako si vo svojom živote a domácnosti urobiť miesto pre nový začiatok,“ prezradila pre New York Times profesionálna organizátorka domácností Christina Fallonová, ktorá sa špecializuje na organizáciu šatníkov a priestoru, vypratávanie domácností po úmrtí a špeciálne švédske upratovanie.
Začína sa v kúpeľni
„Ľudia sa strácajú v rôznych kapitolách svojho života. Jar ich naladí na to, aby prevzali kontrolu a začali konať,“ uviedla expertka na upratovanie, ktorú si väčšinou najímajú ľudia, ktorých zahltil chaos a nahromadili si množstvo vecí. Mnohí sú podľa nej zaseknutí mentálne, emocionálne aj fyzicky. „Preto sa snažíme triediť a upratovať veci podľa toho, kým ste dnes,“ vysvetlila Fallonová, ktorá do domácností prináša nový pohľad a neutrálnu energiu.
„K fyzickému neporiadku sa viaže aj emocionálny chaos. Ja ponúkam riešenia a zároveň ľudí udržiavam zodpovedných. To kamarát, súrodenec či partner nedokáže,“ pokračovala expertka, ktorá vie, že veľa jej klientov má citový vzťah k rôznym veciam.
„Začínam v kúpeľni, pretože ľudia zvyčajne nemajú citový vzťah k exspirovanému lieku. Keď si zvyknú povedať ‚vyhodiť to‘ a začnú si budovať ‚sval na triedenie‘, presunieme sa k ťažším veciam,“ prezradila prvý tip k radikálnemu jarnému upratovaniu.
Citová väzba k haraburdám
„Nikoho nenútim zbaviť sa niečoho, ale ‚pretrepem‘ ich domácnosť ako snehovú guľu, aby som ju mohla nanovo usporiadať. Ľudia sami rozhodujú, čo si nechajú, vyhodia alebo darujú,“ uviedla. Dôležité je pozerať sa na svoje pocity, ale hlavne užitočnosť. Napríklad ak doma máte viacero párov lodičiek z vašej mladosti, ktoré ste nenosili 10 rokov, nechajte si jeden či dva páry a zvyšok darujte. „Upratujeme veci podľa toho, kým ste teraz,“ vysvetlila expertka. Jedna miestnosť vraj o človeku prezradí najviac.