Slovenky robia prácu za tisíce eur, ale štát im dáva len 500. Tento prepočet vám otvorí oči
Kontrast s realitou je priepastný.
Koľko skutočne stojí práca mamy na materskej dovolenke? Zaujímavú diskusiu na Instagrame spustila profesionálna dula z Košíc Liudmyla Kovalchuková, ktorá sa vo svojom príspevku pokúsila prepočítať každodennú realitu materstva na čísla. A hoci sama upozorňuje, že nejde o presnú sumu, výsledok hovorí za všetko a mnohých prekvapí.
Práca, bez ktorej svet nefunguje
„Existuje práca, za ktorú platia a existuje práca, bez ktorej svet jednoducho nefunguje. A to je práca mamy,“ napísala dula a trafila tým do čierneho.
Vo svojom prepočte rozdelila materstvo na jednotlivé „profesie“, ktoré by za normálnych okolností vykonávali rôzni odborníci – opatrovateľky, kuchárky, upratovačky, psychológovia či zdravotné sestry, ktoré by za svoju prácu dostali plat.
Pri bábätku (0 – 12 mesiacov) ide o prakticky nepretržitú prácu:
- Opatrovateľka (starostlivosť o dieťa) – 6 až 8 hodín denne
7 – 8,50 €/hod → 1 260 – 2 040 €/mesiac
- Nočná opatrovateľka (nočné vstávanie) – 2 až 5 hodín za noc
9 – 12 €/hod → 540 – 1 800 €/mesiac
- Domáca kuchárka (varenie) – 1,5 až 2,5 hodiny denne
6 – 10 €/hod → 270 – 750 €/mesiac
- Upratovačka (upratovanie + pranie) – 1,5 až 2 hodiny denne
6 – 9 €/hod → 270 – 540 €/mesiac
- Domáci manažér (nákupy, plánovanie) – 1 až 2 hodiny denne
10 – 15 €/hod → 300 – 900 €/mesiac
- Detský psychológ (emocionálna podpora) – 2 až 4 hodiny denne
40 – 70 €/hod → 2 400 – 8 400 €/mesiac
- Zdravotná sestra (základná starostlivosť) – 30 až 60 minút denne
8 – 12 €/hod → 120 – 360 €/mesiac
Ak by každú z týchto činností robil platený profesionál, výsledná suma by sa pohybovala približne medzi 5 000 až 7 500 eurami mesačne. „Toto nie je presný plat mamy. Je to pokus ukázať rozsah toho, čo robí,“ vysvetlila. Autorka dokonca hovorí až o 6 000 – 8 500 eurách mesačne, keďže mama všetko robí sama, súčasne a bez prestávky.