Našli mesto, kde ľudia rozprávajú najspisovnejšou slovenčinou. Nie je to v našej metropole ani v Martine
Našli mesto, kde ľudia rozprávajú najspisovnejšou slovenčinou. Nie je to v našej metropole ani v Martine
Našli mesto, kde ľudia rozprávajú najspisovnejšou slovenčinou. Nie je to v našej metropole ani v Martine

Ilustračný obrázok — Foto: Chat GPT a Unsplash/Laura

Dilemu pomohol vyriešiť odborník.

Kde na Slovensku sa medzi ľuďmi používa najspisovnejšia slovenčina? Na túto záhadu sa pred časom pozreli v TVnovinách televízie Markíza a "najslovenskejšie" mesto sa rozhodli nájsť vylučovacou metódou. 

Najspisovnejšiu slovenčinu nenájdeme ani v hlavnom meste Bratislave a prekvapivo vraj ani v Martine, kde v 19. storočí pôsobili mnohí slovenskí dejatelia a ani na Liptove. Ľudia tam priveľa "ľaľkajú". Nepochodíme ani na Záhorí, kde "uauaákajú", ani na Zemplíne, kde tiež hovoria s nezameniteľným prízvukom. Na južnej hranici s Maďarskom je zas naša reč ovplyvnená južnými susedmi. 

Napokon pomôže odborník. „Najprirodzenejšie jazykové útvary, ktorými sa hovorí z hľadiska slovenskej nárečovej oblasti je oblasť stredného a dolného Pohronia. Čiže to je povedzme okolie tej Žarnovice a južným smerom niekde do Tekova,“ uviedol pre Markízu Pavol Žigo z Jazykovedného ústav Ľudovíta Štúra SAV.

