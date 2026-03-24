Pán Igor si šesť rokov nemohol dovoliť holiča. Študenti z Prešova vrátili ľuďom bez domova dôstojnosť
Na pohreb vlastnej maminy si musela požičať. Pomôžme mladej Ninke, ktorá má za sebou tri roky strát

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Martin Schindlerová.

Zakázal jej spievať a musela si prefarbiť aj vlasy. Martina Schindlerová je chodiaca reklama na rozvod

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Syn Ivety Bartošovej Artur Štaidl si zaspomínal na svoju mamu.

Normálna mama, ktorá geniálne varila. Syn Ivety Bartošovej si až neskôr uvedomil, akou hviezdou bola

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

Rastislav Ekkert.

Keď odišiel z JOJky, začal ťažký život v divočine. Rasťo Ekkert chce život dobojovať so cťou

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Pán Igor si šesť rokov nemohol dovoliť holiča. Študenti z Prešova vrátili ľuďom bez domova dôstojnosť

Pán Igor.
Pán Igor. — Foto: Facebook - Gréckokatolícka charita Prešov

Pre budúcich kaderníkov to nebola len odborná prax, ale aj lekcia empatie, pokory a ľudskosti.

Rýchle objednanie, pár minút v kresle a odchádzame upravení. Pre väčšinu z nás je návšteva kaderníka samozrejmosťou. Pre ľudí bez domova je to však často nedostupný luxus a niekedy aj úplne nová skúsenosť. V prešovskom útulku Domu sv. Jána Milostivého sa vďaka mladým študentom a budúcim kaderníkom zo Strednej odbornej školy služieb v Prešove odohral malý zázrak.

Budem kočka

Spoločenská miestnosť útulku Archa sa na jeden deň premenila na improvizovaný kadernícky salón. Nie však taký, na aký sme zvyknutí. Neboli tam zrkadlá plné sebavedomých pohľadov ani rýchle rozhovory o tom, čo je dnes trendy. Namiesto toho prišli štyria študenti Anna, Elena, Michal a Tadeáš s jednoduchým zámerom – venovať svoj čas, svoje ruky a zručnosti ľuďom, pre ktorých je starostlivosť o vzhľad často poslednou vecou na zozname každodenných starostí. Napríklad pán Igor si holiča nemohol dovoliť celých šesť rokov a keď sa teraz po strihaní uvidel v zrkadle, skoro sa nespoznal.

Prečítajte si tiež: Ich ordináciou je ulica. Títo študenti ešte nemajú lekársky titul, ale už liečia ľudí v núdzi

„Mám z toho radosť, že môžem niekomu spraviť vlasy,“ povedala v reportáži TV JOJ študentka Elena Mocná, ktorá so spolužiakmi postupne ostrihala 25 ľudí. Pre niektorých to bolo prvé strihanie po rokoch. „Už dlho som tak dobre nemala spravené vlasy,“ pochválila študentov jedna z klientiek a 72-ročná Anička s úsmevom dodala: „Budem kočka.“

Lekcia pokory a ľudskosti

Ako uviedla na sociálnych sieťach Gréckokatolícka charita Prešov, medzi ostrihanými bol aj starší manželský pár, ktorý sa spoznal a zosobášil práve v útulku. Aj oni si dopriali malú premenu, v ktorej nešlo len o účes, ale najmä o pocit, že na nich niekomu záleží. Pre študentov to nebola len odborná prax, ale aj lekcia empatie, pokory a ľudskosti.

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…