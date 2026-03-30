Mal veľa roboty a deti mu zrazu ušli. Štefan Skrúcaný pri výchove Elly už jednu vec robí inak
Mal veľa roboty a deti mu zrazu ušli. Štefan Skrúcaný pri výchove Elly už jednu vec robí inak
Foto: Instagram @erikajudinyova, Wikimedia Commons @AngryBiceps

Užíva si to, čo mu ušlo, keď bol mladší.

„Chlapi sú mentálne deti. Dozrievajú až niekde po 40-ke. A tak tie životy vnímajú inak,“ prezradil v úprimnej spovedi pre Rádio Melody štvornásobný otec Štefan Skrúcaný, ktorý je stálicou televíznych obrazoviek už desaťročia. V seriáli Sľub teraz presvedčivo stvárňuje záletníka a významného funkcionára Štefana Valenta, v súkromí je to však naopak. Herec je totiž starostlivý a vzorný otec, ktorý trávi všetok voľný čas s najmladšou dcérkou. Tá by už tento rok mala nastúpiť do školy.

Štefan Skrúcaný.
Foto: Wikipedia Commons @AngryBiceps

Deti mu pred očami ušli

Najväčší rozdiel medzi výchovou prvých troch detí (Lindy, Tomáša a Lukáša) a Ellou vidí v trávení spoločného času. „Keď som mal... ja neviem... 22 rokov, narodila sa mi prvá dcéra Linda, tak, samozrejme, miloval som ju nesmierne a dodnes milujem, ale v tom čase to bolo také, že my sme mali pred sebou práve strašne veľa roboty. Hrali sme, chodili sme na týždňové zájazdy,“ spomínal pre Rádio Melody Štefan Skrúcaný, ktorý bol preto s deťmi relatívne menej.

Štefan Skrúcaný s bývalou manželkou Zuzanou Tlučkovou.
„Tie deti vnímate ako súčasť svojej rodiny, ale dosť veľké percento vášho vnemu je vaša práca. A zrazu mi tie deti pred očami ušli," priznal herec, podľa ktorého bolo v ich rodine všetko v poriadku a spoločne so ženou boli láskyplnými rodičmi. Zdá sa mu však, že mu to detské obdobie jeho ratolestí akosi rýchlo ušlo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Judínyová (@erikajudinyova)

„S Ellou to je trošku iné v tom, že som s ňou v dennodennom kontakte a vlastne si možno užívam to, čo mi ušlo, keď som bol mladší," doplnil. Spolu s manželkou Erikou Judínyovou dcérke nastavili zdravé mantinely, no zároveň sú si vedomí toho, že ju nechcú do ničoho tlačiť. Počkajú si na to, v čom sa začne vidieť a vynikať ona sama. V septembri by mala nastúpiť do prvej triedy základnej školy, takže na rozhodovanie o budúcej kariére má ešte čas.

Štefan Skrúcaný prezradil, že kedysi bola výchova detí prísnejšia. Vpravo s najmladšou dcérkou Ellou.
Šéf domácnosti

Už pol roka po narodení Elly vraj bolo vymaľované.

