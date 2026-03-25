Smrť s ňou tancovala tango. Moderátorka Jojky sa po boji s rakovinou pľúc naučila milovať život
Známa moderátorka a redaktorka rok bojovala s vážnou diagnózou.
„Ochorela som zo života,“ hovorí v podcaste 24 Televízie JOJ Lucia Stráňavová, ktorá potichu bojovala s vážnou diagnózou. Navonok rozdávala úsmevy, no vnútri trpela. Redaktorka novín aj moderátorka relácie Analýzy 24 len nedávno verejne prehovorila o tom, s akým tajomstvom tak dlho žila a čo prežívala. Ako cituje joj.sk, otvorene uviedla, že choroba jej zmenila život aj pohľad na svet.
Smrť s ňou tancovala tango
Lucia Stráňavová sa v emotívnej spovedi priznala, že bojovala s rakovinou. „Vošla som dverami, spoza ktorých som netušila, či sa vrátim. A nikdy som sa nelúčila doma, ale aj v práci s takým strachom. Viete, keď tušíte, že s vami smrť tancuje tango, vnútri vám ide prasknúť duša a srdce, ale nechcete vystrašiť okolie. A snažíte sa všetkých upokojiť,“ prezradila redaktorka, ktorej sa chorobu, našťastie, podarilo zdolať a z najhoršieho je vonku.
Ako však priznala, vážna choroba jej prevrátila život naruby. „Naplno vám odhalí samých seba i vaše okolie. A ja ho mám krásne. Ľudí mávajúcich mi pod oknami nemocnice, pašujúcich mi aj modré z neba, ak by som potrebovala, aj tých ktorí mysleli aj na to, či mám z čoho zaplatiť účty alebo netreba nakúpiť, či upratať," ozrejmuje Lucia Stráňavová, čo prichádza s touto zákernou chorobou.
Netýka sa len fajčiarov
„Lebo aj to je rakovina – rozbije vám v sekunde celý váš systém, v ktorom ste nerátali s možnosťou, že umriete pred splatením hypotéky,“ priznala Lucia Stráňavová, ako sa jej dovtedajší život rozpadol na márne kúsky. V súčasnosti žije a pracuje bez väčších obmedzení, v podcaste ale upozornila na to, že rakovina pľúc sa netýka len fajčiarov.