Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky
Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky
Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky

Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik @freepik

Veľa ľudí o ňom netuší.

V čase, keď si mnohé rodiny dvakrát rozmyslia aj menšie výdavky, môže každé euro rozhodnúť. Práve preto prekvapí, že existuje príspevok, na ktorý má nárok veľké množstvo rodičov a pritom o ňom mnohí vôbec netušia. Nejde pritom o zanedbateľné sumy a pomôcť môže pri bežných veciach, ako je opatrovanie dieťaťa.

Ako uvádza portál peniaze.sk, nie je pritom viazaný len na škôlky či jasle. Peniaze možno získať aj v prípade, že sa o dieťa stará starý rodič alebo iná osoba. Ide o dávku, ktorú štát poskytuje rodičom, aby im pomohol zladiť pracovný a rodinný život.

Kto má nárok?

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa spravila vypláca do troch rokov veku dieťaťa. V prípade dlhodobo nepriznaného zdravotného stavu sa hranica posúva až do šiestich rokov. O dávku môže požiadať rodič alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu. „Základnou podmienkou je, že rodič musí byť aktívny – teda pracovať, podnikať alebo študovať dennou formou na strednej či vysokej škole,“ uviedol portál.

Zaujímavé je, že príspevok sa dá čerpať pri rôznych formách starostlivosti. Dieťa môže byť v materskej škole, súkromnom zariadení, detskej skupine alebo u opatrovateľky. Štát myslí aj na rodiny, kde pomáhajú starí rodičia alebo iné blízke osoby.

Rôzne situácie

Ak majú rodičia dieťa v striedavej starostlivosti a nedohodnú sa inak, príspevok sa medzi nich rozdelí. „Ak nedôjde k písomnej dohode pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca striedavo počas kalendárnych mesiacov,“ spresnil rezort práce pre tvnoviny.sk.

