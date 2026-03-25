Niektorí dostanú 41 eur, iní až 280. Prehliadaná pomoc uľahčí život nejedného Slováka a Slovenky
Veľa ľudí o ňom netuší.
V čase, keď si mnohé rodiny dvakrát rozmyslia aj menšie výdavky, môže každé euro rozhodnúť. Práve preto prekvapí, že existuje príspevok, na ktorý má nárok veľké množstvo rodičov a pritom o ňom mnohí vôbec netušia. Nejde pritom o zanedbateľné sumy a pomôcť môže pri bežných veciach, ako je opatrovanie dieťaťa.
Ako uvádza portál peniaze.sk, nie je pritom viazaný len na škôlky či jasle. Peniaze možno získať aj v prípade, že sa o dieťa stará starý rodič alebo iná osoba. Ide o dávku, ktorú štát poskytuje rodičom, aby im pomohol zladiť pracovný a rodinný život.
Kto má nárok?
Príspevok na starostlivosť o dieťa sa spravila vypláca do troch rokov veku dieťaťa. V prípade dlhodobo nepriznaného zdravotného stavu sa hranica posúva až do šiestich rokov. O dávku môže požiadať rodič alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu. „Základnou podmienkou je, že rodič musí byť aktívny – teda pracovať, podnikať alebo študovať dennou formou na strednej či vysokej škole,“ uviedol portál.
Zaujímavé je, že príspevok sa dá čerpať pri rôznych formách starostlivosti. Dieťa môže byť v materskej škole, súkromnom zariadení, detskej skupine alebo u opatrovateľky. Štát myslí aj na rodiny, kde pomáhajú starí rodičia alebo iné blízke osoby.
Rôzne situácie
Ak majú rodičia dieťa v striedavej starostlivosti a nedohodnú sa inak, príspevok sa medzi nich rozdelí. „Ak nedôjde k písomnej dohode pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca striedavo počas kalendárnych mesiacov,“ spresnil rezort práce pre tvnoviny.sk.