Poslala ho preč, no nedal sa odohnať. Príbehy slávnych, ktorí dlho čakali na stabilného životného partnera
Nájsť stabilného životného partnera nie je vôbec ľahké a svoje o tom vedia aj tieto celebritné dámy.
Než tieto známe osobnosti našli pána pravého, v mnohých prípadoch to trvalo roky. Pri výbere partnerov totiž mali často smolu a láska im jednoducho nebola súdená. Pozrite sa, ktoré slávne ženy to s láskou nemali ľahké a muža svojich snov našli po nevydarených manželstvách či rozvodoch.
4. Halle Berry
Oscarová hviezda, americká herečka Halle Berry, mala okolo seba vždy veľa nápadníkov, no toho pravého roky nevedela nájsť. Napriek tomu, že bola trikrát vydatá, ani v jednom z bývalých manželov sa jej nepodarilo získať spriaznenú dušu. No aj do nej sa napokon Amor trafil presne - a po päťdesiatke konečne spoznala lásku svojho života.
Podľa magazínu Hola! sa herečka a hudobník Van Hunt zoznámili ešte počas pandémie, pričom sa prvé štyri mesiace poznali len cez telefón. Halle Berry neskôr v jednom z rozhovorov priznala, že takýto vývoj vo vzťahu je niečo, čo predtým nikdy nezažila. „Boli sme nútení nechať spojiť najskôr iba naše mozgy a zistiť, či máme spojenie predtým, ako sa naše telá rozhodli zapojiť,“ uviedla držiteľka Oscara, ktorá s hudobníkom tvorí pár od roku 2020.
3. Paulína Pořízková
Lásku vo vyššom veku našla aj americká supermodelka českého pôvodu Paulína Pořízková. V roku 2023 sa totiž osudovo zoznámila so spisovateľom Jeffom Greensteinom, s ktorým dokonca pôjde aj pred oltár. Vlani sa na svojom profile na sociálnej sieti pochválila videom, na ktorom so svojím vyvoleným sedí v aute a usmieva sa do kamery. Modelka a spisovateľ sa chytili za ruky a na tej Paulíninej sa jasne zatrblietal zásnubný prsteň. „Spýtal sa,“ napísala k príspevku.