So smotanou chutí najlepšie. Špeciálnu polievku od Pyca by si na Kvetnú nedeľu zamilovali aj naši predkovia
Na svoje si prídu aj nadšenci krémových polievok.
Katolíci na Slovensku kedysi dodržiavali pôst každú stredu, piatok aj sobotu. Počas veľkonočných sviatkov bolo preto samozrejmosťou zriekať sa mäsa i mastných pokrmov a mnohí sa týmto pravidlom riadia až dodnes. Pôstne obdobie navyše vrcholí práve počas Veľkého týždňa, ktorý otvára Kvetná nedeľa.
Obľúbené boli strukoviny aj vajcia
„Zvykli sa jesť polievky, strukoviny, kapusta, cestoviny, pečivo. Nejedlo sa nijaké jedlo zapražené slaninou, masťou alebo bryndzou, z jedálnička sa vylúčilo aj mäso. Na štvrtú – Kvetnú nedeľu sa podávali strukoviny. Prvé mäsité jedlo sa konzumovalo až na Vzkriesenie,“ prezradili o liptovskom regióne etnologičky Rastislava Stoličná a Katarína Nováková v publikácii Kulinárna kultúra regiónov Slovenska.
V iných kútoch krajiny sa dievčatám rozdávali surové vajíčka alebo sa podávala vajcová polievka s kúskami chleba, no strukoviny tvorili bežnú súčasť jedálnička napríklad aj v turčianskom regióne. Skvelou voľbou na sviatočný obed by teda bol aj recept od Martina „Pyca“ Rauscha.
„Hustá šošovicová polievka, ktorá zahreje v každom ročnom období. Pridaj k nej topinku alebo lyžicu kyslej smotany priamo do porcie a ak obľubuješ krémové polievky, skús tretinu hrnca rozmixovať a potom spojiť so zvyškom polievky,“ poradil fanúšikom na Instagrame.