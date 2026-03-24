V Žiline sa konečne nadýchla. Vémolova manželka Lela našla po hrozných mesiacoch pokoj na Slovensku
Známa influencerka má za sebou náročný rok.
Po mesiacoch stresu, keď muži zákona odviedli jej manžela Karlosa Vémolu a ona zostala na domácnosť aj starostlivosť o tri deti úplne sama, si Lela Ceterová povedala dosť. Zbalila si kufre a z Prahy odišla domov na Slovensko. V rodnej krajine sa rozhodla načerpať nové sily a nájsť konečne pokoj, ktorý tak veľmi potrebuje. Prezradila to svojim fanúšikom na sociálnej sieti.
Deti na prvom mieste
Známa influencerka a modelka má za sebou jedno z najťažších životných období, keď sa najprv dlho strachovala o zdravie synčeka Arnieho a potom tesne pred vlaňajšími vianočnými sviatkami odviedli policajti jej manžela, MMM zápasníka Karlosa Vémolu. Skončil v putách a pre údajné kšefty s drogami mu hrozil až 18-ročný trest.
Aby toho nebolo dosť, manželstvo rodenej Žilinčanky a športovca nebolo v najlepšom stave. Hovorilo sa o kríze či dokonca o hroziacom rozvode, Karlos Vémola si podľa medializovaných informácií v tom čase mal nájsť inú ženu. Bývalá playmate sa však k celej situácii postavila viac než statočne a myslela najmä na blaho svojich troch detí - Arnieho, Rockyho a Lily. Tie boli u nej na prvom mieste.