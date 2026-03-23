VIDEO: Zodvihol ju z vozíka a všetci plakali. Ján Koleník tancoval pre Natálku, ktorá sa nevzdáva
Keď sa spojí odvaha, sny a čistá radosť zo života, vznikajú momenty, na ktoré sa nezabúda. Presne taký prinieslo aj tretie kolo Let's Dance, v ktorom nešlo len o body od poroty, ale najmä o niečo oveľa hlbšie. Tanečné páry mohli svoje tance venovať ľuďom, na ktorým im najviac záleží a Ján Koleník s Dominikou Roškovou sa postarali o najdojemnejší moment. „Tancovať sa dá akokoľvek. Dôležité je, že tancujete srdcom,“ uviedol herec, ktorý venoval tanec svojej najväčšej fanúšičke Natálke, ktorá napriek ťažkému osudu rozdáva okolo seba úsmev a obrovskú silu.
Sto operácií
„Keď som rozmýšľal nad tým, komu venujeme tento tanec, spomenul som si na Let's Dance turné, kde som sa stretol s jednou energickou slečnou, ktorá sa mi zdôverila, že jej snom a motiváciou je zatancovať si v Let's Dance. Preto sme prišli do Kováčovej a ideme ju prekvapiť,“ prezradil Ján Koleník, ktorý svoju najväčšiu fanúšičku prekvapil s kyticou kvetov.
Natálka sa narodila predčasne s detskou mozgovou obrnou. „Do vienka jej dali sudičky veľa lásky, trpezlivosti, bojovnosti ale aj DMO, najvyšší stupeň malformácie urogenitálu – vrodené vývojové vady, strabizmus a ďalšie pridružené diagnózy,“ vysvetlili na sociálnych sieťach Natálkini rodičia, ktorí priznali, že starostlivosť o dcérku stojí mesačne stovky eur.
„My žijeme také normálne, zdravé a krásne životy a stále na niečo šomreme,“ uznala so slzami v očiach tanečníčka Dominika Rošková, ktorá Natálke zložila obrovskú poklonu. „Tam je 100 operácií a stále sú pozitívni,“ povedala. „To je ukážka toho, že limity a hranice toho, čo je možné, si staviame my sami,“ doplnil herec.
Pán džentlmen
Keď bojovníčka Natálka zbadala Janka Koleníka, už prvou otázkou ho odrovnala. „Janko, nezmäkneš trocha v tom Dunaji?“ zasmialo sa dievča, ktoré ihneď od herca prijalo ponuku do tanca. „Jasné, pán džentlmen!“ dodala Natália, ktorá sa ocitla na parkete Let's Dance. Tanec, ktorý s Jánom Koleníkom predviedli v závere viedenského valčíka, nenechal jedno oko suché.