VIDEO: Zodvihol ju z vozíka a všetci plakali. Ján Koleník tancoval pre Natálku, ktorá sa nevzdáva - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VIDEO: Zodvihol ju z vozíka a všetci plakali. Ján Koleník tancoval pre Natálku, ktorá sa nevzdáva
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

SLEDUJE NÁS 207 317 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

VIDEO: Zodvihol ju z vozíka a všetci plakali. Ján Koleník tancoval pre Natálku, ktorá sa nevzdáva

Ján Koleník a Dominika Rošková venovali tanec Natálke.
Ján Koleník a Dominika Rošková venovali tanec Natálke. — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Let's Dance); Facebook - Natália, o.z.

Keď bojovníčka Natálka zbadala herca, už prvou otázkou ho odrovnala.

Keď sa spojí odvaha, sny a čistá radosť zo života, vznikajú momenty, na ktoré sa nezabúda. Presne taký prinieslo aj tretie kolo Let's Dance, v ktorom nešlo len o body od poroty, ale najmä o niečo oveľa hlbšie. Tanečné páry mohli svoje tance venovať ľuďom, na ktorým im najviac záleží a Ján KoleníkDominikou Roškovou sa postarali o najdojemnejší moment. „Tancovať sa dá akokoľvek. Dôležité je, že tancujete srdcom,“ uviedol herec, ktorý venoval tanec svojej najväčšej fanúšičke Natálke, ktorá napriek ťažkému osudu rozdáva okolo seba úsmev a obrovskú silu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Sto operácií

„Keď som rozmýšľal nad tým, komu venujeme tento tanec, spomenul som si na Let's Dance turné, kde som sa stretol s jednou energickou slečnou, ktorá sa mi zdôverila, že jej snom a motiváciou je zatancovať si v Let's Dance. Preto sme prišli do Kováčovej a ideme ju prekvapiť,“ prezradil Ján Koleník, ktorý svoju najväčšiu fanúšičku prekvapil s kyticou kvetov.

Ján Koleník.
Natálka sa narodila predčasne s detskou mozgovou obrnou. „Do vienka jej dali sudičky veľa lásky, trpezlivosti, bojovnosti ale aj DMO, najvyšší stupeň malformácie urogenitálu –  vrodené vývojové vady, strabizmus a ďalšie pridružené diagnózy,“ vysvetlili na sociálnych sieťach Natálkini rodičia, ktorí priznali, že starostlivosť o dcérku stojí mesačne stovky eur.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1018471773644092&set=pb.100064438373891.-2207520000&type=3

„My žijeme také normálne, zdravé a krásne životy a stále na niečo šomreme,“ uznala so slzami v očiach tanečníčka Dominika Rošková, ktorá Natálke zložila obrovskú poklonu. „Tam je 100 operácií a stále sú pozitívni,“ povedala. „To je ukážka toho, že limity a hranice toho, čo je možné, si staviame my sami,“ doplnil herec.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=964375875720349&set=pb.100064438373891.-2207520000&type=3

Pán džentlmen

Keď bojovníčka Natálka zbadala Janka Koleníka, už prvou otázkou ho odrovnala. „Janko, nezmäkneš trocha v tom Dunaji?“ zasmialo sa dievča, ktoré ihneď od herca prijalo ponuku do tanca. „Jasné, pán džentlmen!“ dodala Natália, ktorá sa ocitla na parkete Let's Dance. Tanec, ktorý s Jánom Koleníkom predviedli v závere viedenského valčíka, nenechal jedno oko suché.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

