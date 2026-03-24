Martin strávil s Chuckom Norrisom intenzívne tri dni: Málokto vie, že zachránil tisíce detí
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Martin strávil s Chuckom Norrisom intenzívne tri dni: Málokto vie, že zachránil tisíce detí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 310 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Chuck Norris / V roku 2010 v Českej republike počas natáčania reklamy (režisér Martin Jaroš druhý zľava)
Chuck Norris / V roku 2010 v Českej republike počas natáčania reklamy (režisér Martin Jaroš druhý zľava)

Nebol len herec, ale aj človek so srdcom na správnom mieste.

„Nie, nie je to žart. Naozaj zomrel.“ Takéto titulky sa objavili v novinách po tom, čo 19. marca vo veku 86 rokov navždy odišiel legendárny herec a majster bojových umení Chuck Norris. Seriálový Walker, texaský ranger pred tromi rokmi navštívil Slovensko a ešte predtým v Českej republike nakrútil sériu vtipných reklám pre mobilného operátora. Práve počas tohto natáčania strávil režisér a reklamný stratég Martin Jaroš s Norrisom intenzívne tri dni a teraz prezradil, aký bol nesmrteľný Chuck v skutočnosti.

Legendárne vtipy

„Mal som to šťastie, že som s Chuckom Norrisom pred rokmi nakrútil niekoľko reklám. Strávili sme s ním a jeho manželkou Genou tri dni v prívese a prebrali sme všeličo. Môžem vám povedať, že odvtedy som jeho fanúšik. Bol to veľmi láskavý človek a mal nadhľad,“ uviedol režisér v statuse na Facebooku.

Chuck Norris s rodinou na detskom onkologickom oddelení v Banskej Bystrici.
Prečítajte si tiež: V Slovákoch vidíme dobro. Chuck Norris s rodinou tajne navštívili deti na onkologickom oddelení

„Hovoril mi, že keď sa chuckovské vtipy prvýkrát objavili, bol z toho rozpačitý, pretože tej vlne náhleho záujmu nerozumel. Keď však pochopil, že za tým nie je nič toxické, začal mať tie vtipy rád a napokon tie najlepšie začal sám predávať na tričkách,“ prezradil režisér Jaroš a priznal, že aj on sám hercovi povedal jeden vtip, ktorý nepoznal.

Vložený príspevok z Facebooku

Zachránil tisíce detí

„Rozprával som Chuckovi svoj najobľúbenejší chuckovský vtip. Chuck sa vraj raz pretláčal so Supermanom. Víťaza vám neprezradím, ale stavili sa o to, že kto prehrá, bude musieť celý život nosiť slipy cez nohavice. Chuck sa strašne smial a povedal, že práve tento vtip vôbec nepoznal. Podľa mňa to však hovoril len zo zdvorilosti, aby neuviedol Supermana do rozpakov spomienkami,“ zaspomínal si Jaroš, ktorý počas úprimných debát zistil, že Norris nebol len herec, ale aj človek so srdcom na správnom mieste.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

