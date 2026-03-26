Curling mu dáva nádej, no choroba a každodenná bolesť ju berie. Pomôžme Peťovi zostať v hre
Každý deň čelí bolesti, akú si nevieme predstaviť.
Ešte nedávno bol Peťov život taký, aký poznáme mnohí – práca, plány, sny a každodenné radosti. Dnes je všetko inak. Vážna choroba mu obrátila svet naruby a priniesla realitu plnú bolesti, liečby a neustáleho boja.
Peťo má 40 rokov a každý deň čelí silným neuropatickým a fantómovým bolestiam, ktoré ho sprevádzajú nepretržite – 24 hodín denne, 365 dní v roku. To, čo si väčšina z nás nevie ani predstaviť, je jeho každodennou realitou. Napriek tomu sa nevzdáva.
Každý deň je skúškou, ale aj dôkazom sily
Život s chronickou bolesťou nie je len fyzicky náročný, ale aj psychicky vyčerpávajúci. Nemocničné izby a liečba sa stali súčasťou Peťovho života. A predsa si zachováva niečo nesmierne dôležité – nádej.
Nádej, že aj napriek všetkému môže jeho život obsahovať momenty radosti, zmyslu a slobody.
Curling: viac než len šport
Pred rokom Peťo objavil niečo, čo mu zmenilo dni k lepšiemu – curling na vozíku. Tento šport sa pre neho stal únikom z bolesti, ale aj zdrojom radosti a motivácie.
Na ľade nachádza to, čo mu choroba často berie – pocit slobody, sústredenie na prítomný okamih a radosť z pohybu.
Curling pre neho nie je len šport. Je to terapia, psychická opora a dôvod nevzdať sa.