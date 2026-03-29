Odmietala ho, no vedela, že je medzi nimi čosi špeciálne. Porotkyňa Let’s Dance našla šťastie pri Talianovi
Známy manželský pár patrí medzi tanečnú svetovú elitu.
„Mamina ma presvedčila, aby som to ešte skúsila. Prehovárala ma...,“ spomína na svoje tanečné začiatky Laura Arcolinová, predtým Zmajkovičová. Porotkyňa v aktuálnej sérii obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance patrí dnes medzi tanečnú svetovú elitu, no takýto scenár by hviezdna tanečníčka kedysi určite nepredpokladala.
Keď totiž ešte ako malé dievčatko prišla na svoju prvú tanečnú hodinu, za ostatnými deťmi nestíhala a podľa vlastných slov sa cítila trápne. Mama ju presvedčila, aby to nevzdávala. Na parkete pritom nedosiahla len tie najväčšie tanečné víťazstvá, ale získala niečo ešte oveľa cennejšie - lásku. Svojho manžela, Taliana Massima, totiž po prvýkrát stretla ešte ako šestnásťročná, no až omnoho neskôr, keď k sebe hľadala tanečného partnera, sa s ním dala dokopy. Obaja vraj už po piatich vzájomných minútach vedeli, že medzi nimi ide o niečo špeciálne.
Nestíhala
Rodáčka z Bratislavy sa tancu venuje odmalička, ako však prezradila v rozhovore pre Pravdu, jej tanečné začiatky neboli ani zďaleka jednoduché a podľa Lauriných slov sa dokonca na prvej hodine cítila trápne. Za ostatnými deťmi vraj nestíhala a zdalo sa jej, že jej to nejde ani pri krokoch. Až mama ju presvedčila, nech to ešte skúsi. „Prehovárala ma, že zaplatila už za celý mesiac kurzu,“ zaspomínala si Laura Arcolinová, ktorej učiteľom už zanedlho bolo jasné, že slečna má nadanie.
V devätnástich sa Laura potom kvôli tancu presťahovala do Dánska a neskôr pôsobila aj v Holandsku, Belgicku či Spojených štátoch amerických. Od roku 2010 žije v Hongkongu a dnes patrí medzi tanečnú svetovú elitu. Sama však zdôrazňuje, že tanec nie je len o talente a nadaní.
Stretnutie v šestnástich
„Talent je určite dobré mať, ale prevažuje tvrdá drina. Na vrchole nie sú vždy tí najtalentovanejší,“ hovorí tanečníčka, ktorá sa môže pýšiť titulmi ako vicemajsterka Európy profesionálov v latinskoamerických tancoch, vicemajsterka sveta profesionálov v latinskoamerických tancoch či majsterkou sveta profesionálov v latinskoamerickej showdance z roku 2025.
Laura Arcolinová však na tanečnom parkete nedosiahla len tie najväčšie kariérne úspechy, ale našla aj lásku. Svojho dnes už manžela, Taliana Massima, stretla podľa vlastných slov po prvý raz už ako šestnásťročná, vtedy však ani jeden z nich nemal potuchy o tom, že raz skončia spolu.