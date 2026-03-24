Nechala si poradiť od otca a dodnes to neľutuje. Známa dievčina vždy žila vo vlastnom svete
Dnes je rada, že sa pri výbere školy nechala viesť otcom.
Ako malá chcela vyskúšať všetko. Chodila na klavír, balet aj gymnastiku, navštevovala hrnčiarsky a divadelný krúžok, istý čas sa venovala nemčine, neskôr švédčine a potom skúsila aj angličtinu. Dievčina z fotografie sa dnes z toho teší a vraví, že aspoň ovláda zo všetkého trošku. Tou najväčšou vášňou, ktorej sa nikdy nevzdala, bolo však od začiatku divadlo. Už v puberte chodila namiesto bezcieľneho potulovania sa po uliciach na predstavenia a žila vo svojom vlastnom svete, ktorý bol jej bezpečným miestom.