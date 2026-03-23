VIDEO: Kam sa hrabe nejaký Koleník? Tomáš Maštalír sa na parkete postaral o prekvapenie večera

Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 317 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Tomáš Maštalír a Gabika Marcinková. — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Let's Dance)

On to neodflákol, čudoval sa Ján Ďurovčík.

Tretie kolo Let's Dance sa nieslo v znamení silných emócií, osobných príbehov a tancov venovaných tým, ktorých súťažiaci milujú. No jeden moment všetko zatienil. Gabika Marcinková ukázala, že jeden tanec môže prekvapiť celé Slovensko. Svoje tango venovala človeku, ktorý ju sprevádzal významnou časťou života – kolegovi zo seriálu Pán profesor Tomáš Maštalírovi. Hoci sa herec dušoval, že sa na parkete nikdy neobjaví, postaral sa o prekvapenie večera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Láskavosť a ľudskosť

„Posledných sedem rokov môjho života ma sprevádza seriál Pán profesor. Prežila som si v rámci neho tehotenstvo, dojčenie a Tomáš to tak trochu prežil so mnou,“ priznala v dokrútke Gabika Marcinková. S humorom dodala, že kým ona si myslí, že o deťoch na pľaci hovorila striedmo, Tomáš Maštalír by vraj povedal presný opak. Aj v tom sa ukázalo, aké blízke priateľstvo medzi nimi vzniklo.

„To, že tam môžem hrať po boku Tomáša, bola pre mňa obrovská česť. Ako inak by som sa ti mohla odvďačiť ako jedným dokonalým tangom,“ povedala a Maštalír reagoval svojsky. „Ja sa asi aj rozplačem,“ zasmial sa, no bolo cítiť, že slová kolegyne ho zasiahli. Sám o nej hovoril s veľkým obdivom.

„Gabika je jedna citlivá a vnímavá kolegyňa. Je to jedna z mojich najobľúbenejších kolegýň. Je vzorkou pozitivity, láskavosti a ľudskosti, ktorú by tento svet a my všetci potrebovali asi trošku viac,“ povedal Tomáš Maštalír, zatiaľ čo Marcinková priznala, že práve jeho humor robí ich spoluprácu výnimočnou. „Aj ja som si uvedomil, že sa rád s tebou smejem. Veľmi rád ťa rozosmievam,“ dodal s láskou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Splnil sa jej sen

„Keďže viem, čo tanec v tvojom živote znamená, viem aj čo znamená, keď mi ten tanec chceš venovať. Veľmi si to vážim a kiežby som ti aj ja mohol venovať nejaký tanec, ale tam moje možnosti nesiahajú,“ priznal v dokrútke Tomáš Maštalír, ktorý sa divákov snažil presvedčiť, že tanec nie je jeho doména. O to viac všetkých prekvapilo, keď sa v rozhodujúcej chvíli nedeľného večera objavil na parkete. Spolu s Gabikou odtancoval časť tanga, ktorou vyrazil dych celej sále.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

