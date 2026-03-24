Veľká noc bude senzačná, teší sa Petra Tóthová. Šibačov odmení chutnými mrkvičkami z lístkového cesta
Chrumkavé mrkvičky stačí piecť približne 15 minút.
Oblievanie a šibanie dievčat má svoj pôvod ešte v predkresťanskom období a dodnes patrí k neodmysliteľným tradíciám Veľkonočného pondelka. Korbáče upletené z mladých vŕbových prútov vraj mali dievčatám priniesť krásu, mladosť a pružnosť a svoj symbolický význam malo aj oblievanie studenou vodou.
Potešia malých i veľkých šibačov
„Oblievali sa živou vodou z potoka či studne a jej čerstvosť mala dať tieto vlastnosti aj dievčatám, aby boli čerstvé a rýchle v práci. Podľa spôsobu výzdoby na vajíčku sa potom mohol mládenec presvedčiť, aké city k nemu dievčina v srdci prechováva,“ vysvetlila pre TA3 etnologička Katarína Nádaská.
Hoci mnohé z týchto zvykov pre mladšie generácie postupne strácajú svoj význam, Veľká noc zostáva aj naďalej najdôležitejším kresťanským sviatkom, ktorý sa oslavuje po celom Slovensku. Jeho neodmysliteľnou súčasťou sú navyše aj bohato prestreté stoly plné chutného jedla.
„Veľká noc bude tento rok senzačná. Zamilujte sa do veľkonočných sviatkov spolu so mnou! Pripravte si dobroty, ktoré potešia malých i veľkých šibačov a dokonale ozdobia váš sviatočný stôl. Vyskúšajte môj recept na lístkové mrkvičky, ktoré som pre vás s láskou napiekla,“ napísala známa Petra Tóthová na Instagrame.