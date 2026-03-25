Jej sen je jednoduchý, no vzácny. Pomôžme osemročnej Lívinke postaviť sa a urobiť prvý krok

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Vzácna diagnóza obrátila ich svet naruby.

Narodenie dieťaťa má byť jedným z najkrajších momentov v živote. Pre Lívinku a jej rodinu však prišli namiesto radosti obavy a neistota. Diagnóza vzácneho genetického ochorenia obrátila ich svet naruby.

To, čo nasledovalo, boli dni plné vyšetrení, otázok a strachu. Spolu s diagnózou prišli aj ďalšie výzvy: zmiešaná tonusová porucha, psychomotorické zaostávanie a neskôr aj epilepsia. Napriek tomu sa rodičia rozhodli pre jediné – nevzdať sa. A Lívinka? Tá od prvých chvíľ ukazuje, že je bojovníčka.

Každý malý pokrok je veľké víťazstvo

Lívinkina cesta nie je o veľkých skokoch, ale o malých, každodenných víťazstvách. Jej cieľom nie je vyhrať preteky – jej cieľom je raz sa samostatne obliecť, komunikovať s okolím či urobiť svoj prvý krok.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Od roku 2018 absolvovala stovky hodín terapií. Fyzioterapia, logopédia, hipoterapia, muzikoterapia, či watsu sa stali prirodzenou súčasťou jej života. Každý deň prináša nové výzvy, ale aj nové nádeje. 

A hoci cesta býva plná únavy a sĺz, Lívinkin úsmev a radosť z pokrokov sú dôkazom, že to má zmysel. 

Rodina, ktorá robí maximum

Za Lívinkinými pokrokmi stojí obrovská láska a odhodlanie celej rodiny. Jej mama sa rozhodla pre radikálny krok – vyštudovala fyzioterapiu, aby mohla svojej dcére pomáhať nielen srdcom, ale aj odbornými znalosťami.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Pomoc prichádza aj zo strany štvornohých členov rodiny. Psy, ktoré prešli canisterapeutickým výcvikom, sa stali dôležitou súčasťou Lívinkinej terapie a každodenného života.

Každý deň tak celá rodina robí maximum pre to, aby sa Lívinka mohla posúvať vpred.

Jej najväčší sen je jednoduchý

