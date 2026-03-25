Jej sen je jednoduchý, no vzácny. Pomôžme osemročnej Lívinke postaviť sa a urobiť prvý krok
Vzácna diagnóza obrátila ich svet naruby.
Narodenie dieťaťa má byť jedným z najkrajších momentov v živote. Pre Lívinku a jej rodinu však prišli namiesto radosti obavy a neistota. Diagnóza vzácneho genetického ochorenia obrátila ich svet naruby.
To, čo nasledovalo, boli dni plné vyšetrení, otázok a strachu. Spolu s diagnózou prišli aj ďalšie výzvy: zmiešaná tonusová porucha, psychomotorické zaostávanie a neskôr aj epilepsia. Napriek tomu sa rodičia rozhodli pre jediné – nevzdať sa. A Lívinka? Tá od prvých chvíľ ukazuje, že je bojovníčka.
Každý malý pokrok je veľké víťazstvo
Lívinkina cesta nie je o veľkých skokoch, ale o malých, každodenných víťazstvách. Jej cieľom nie je vyhrať preteky – jej cieľom je raz sa samostatne obliecť, komunikovať s okolím či urobiť svoj prvý krok.
Od roku 2018 absolvovala stovky hodín terapií. Fyzioterapia, logopédia, hipoterapia, muzikoterapia, či watsu sa stali prirodzenou súčasťou jej života. Každý deň prináša nové výzvy, ale aj nové nádeje.
A hoci cesta býva plná únavy a sĺz, Lívinkin úsmev a radosť z pokrokov sú dôkazom, že to má zmysel.
Rodina, ktorá robí maximum
Za Lívinkinými pokrokmi stojí obrovská láska a odhodlanie celej rodiny. Jej mama sa rozhodla pre radikálny krok – vyštudovala fyzioterapiu, aby mohla svojej dcére pomáhať nielen srdcom, ale aj odbornými znalosťami.
Pomoc prichádza aj zo strany štvornohých členov rodiny. Psy, ktoré prešli canisterapeutickým výcvikom, sa stali dôležitou súčasťou Lívinkinej terapie a každodenného života.
Každý deň tak celá rodina robí maximum pre to, aby sa Lívinka mohla posúvať vpred.