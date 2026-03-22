Zlé miery a veľké oči, ideál krásy nie je univerzálny. Sme oveľa viac ako naše telo, hovorí Natália Pažická
Zlé miery a veľké oči, ideál krásy nie je univerzálny. Sme oveľa viac ako naše telo, hovorí Natália Pažická
Zlé miery a veľké oči, ideál krásy nie je univerzálny. Sme oveľa viac ako naše telo, hovorí Natália Pažická

Greenfluencerka Natália Pažická.
Greenfluencerka Natália Pažická. — Foto: Facebook @Natalia Pazicka

Ľudia si mysleli, že známa greenfluencerka Natália Pažická v čase svojej modelingovej kariéry spĺňala ideál krásy. Aká bola pravda?

„Veľa ľudí si myslí, že som ako modelka, ktorá cestovala po celom svete, spĺňala ideál krásy. Otázka je, že ktorý?" načrtla veľký problém známa greenfluencerka Natália Pažická. V jednom zo svojich virálnych videí sa obzrela do minulosti a zhodnotila všetky nedostatky krásy podľa kritérií rôznych agentúr. Venovala ho ženám, ktoré sú odmalička porovnávané a konfrontované s rôznymi, často nesplniteľnámi normami prijateľného zovňajšku.

Malé prsia, veľké pery

„V Istanbule im vadilo, že mám príliš malé prsia. V Číne bol problém to, že mám príliš veľké oči a pery," začala menovať krajiny, v ktorých si vypočula, čo všetko na nej ako modelke nie je úplne košér s ich predstavou. Priznala, že na foteniach v Číne musela žmúriť až niekoľko hodín, aby oči opticky zmenšila. V Los Angeles im zasa vadili krátke vlasy a nedostatočný počet sledovateľov na Instagrame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„V Miláne bola problém moja výška, a preto som predvádzala a fotila len kolekcie jar/leto. V Tokiu bol problém, že som príliš ženská, a preto som väčšinu fotení mala práve takto, ako párik. V Rakúsku som začala pracovať až s krátkymi vlasmi, pretože som začala byť zaujímavá," pokračovala vo výčte krajín s rôznymi ideálmi krásy. V Grécku jej pre zmenu oznámili, že pre ich trh skrátka nie je dostatočne zaujímavá. Naopak v Barcelone sa jej darilo, pracovala veľa, najmä pre rôzne svadobné salóny a komerčné módne značky.

Na Paríž nemala miery, na Dubaj farbu

„Na Paríž som nikdy nemala miery, pretože som mala byť chudšia. A na Dubaj som bola príliš bledá a blonďavá," doplnila. Jej skúsenosti dokazujú, že univerzálny ideál krásy je obyčajný mýtus. Podľa úspešnej influencerky je úplne bezpredmetné snažiť sa ho spĺňať. Museli by sme ho totiž meniť podľa toho, kde sa aktuálne nachádzame.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ja som so sebou spokojná a nie je to kvôli tomu, že si o sebe myslím, že som univerzálne dokonalá, ale neporovnávam sa. Chápem, že každý sme iný, iná, že to nemá zmysel a skôr riešim to, že som vďačná za to, čo mi moje telo umožňuje." Hoci sú dni, kedy sa Natália Pažická cíti vizuálne krajšia, napríklad, keď ide od kaderníčky alebo, keď je pekne nalíčená, no neznamená to, že sa má vtedy radšej. „Sme oveľa, ale oveľa viac ako len naše telo," uzavrela. 

Známy príbeh enviroaktivistky

