Skúšobná doba pre nových vodičov a digitálny vodičský preukaz, aj toto nás čaká. Pripravte sa na zmeny
Jednou zo zmien bude dvojročná skúšobná lehota pre nových vodičov.
Vodičov členských štátov Európskej únie čakajú zmeny, ktoré musia jednotlivé štáty zapracovať v najbližších rokoch. Podľa tlačovej správy zverejnenej na portáli europarl.europa.eu budú kľúčové zmeny nasledovné:
Skúšobná lehota a lekárske prehliadky
- Nové podmienky pre získanie vodičských preukazov – na testoch v autoškolách sa po novom vyskytnú aj otázky o rizikách mŕtvych uhlov, ako aj zvládania asistenčných systémov vodiča. Neopomenú ani bezpečné otváranie dverí či rizíká spojené s telefonovaním počas šoférovania. Dôraz bude kladený na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky – kurzy sa budú viac orientovať na to, ako predísť ohrozeniu chodcov, detí, cyklistov a i.
- Platnosť vodičských preukazov – vodičské preukazy by po novom mali mať platnosť 15 rokov (v prípade vodičov automobilov a motoriek), s výnimkou členských štátov EÚ, v ktorých sa vodičský preukaz používa ako občiansky preukaz. Tieto štáty budú môcť platnosť znížiť na 10 rokov. „Vodičské preukazy pre vodičov kamiónov a autobusov budú platiť päť rokov. Členské štáty Únie môžu platnosť vodičských preukazov u vodičov vo veku 65 a viac rokov skrátiť, aby ju podmienili častejšími lekárskymi prehliadkami a absolvovaním kondičných jázd," vysvetľuje tlačová správa.
- Zavedenie skúšobnej lehoty pre nových vodičov – skúšobná lehota má trvať dva roky. Noví vodiči budú podliehať prísnejším pravidlám a pokutám (najmä za jazdy pod vplyvom alkoholu, pri nepoužití, resp. nesprávnom použití bezpečnostných pásov alebo detských zadržiavacích systémov).
- Vodičský preukaz na auto kategória B od 17 rokov – na Slovensku táto možnosť už roky existuje a sedemnásťroční vodiči ju radi využívajú. Podmienkou je, aby vodič do dovŕšenia18. narodenín jazdil výlučne pod dohľadom skúseného vodiča-spolujazdca. „V záujme riešenia nedostatku profesionálnych vodičov bude podľa nových pravidiel možné získať vodičský preukaz na kamión (kategória C) vo veku 18 rokov a na autobus (kategória D) vo veku 21 rokov, ak tieto osoby majú príslušný certifikát alebo preukážu odbornú spôsobilosť. V opačnom prípade bude možné riadiť kamión vo veku 21 a autobus vo veku 24 rokov."
- Lekárske prehliadky – ešte pred získaním prvého vodičského preukazu by mal uchádzač absolvovať prehliadku s vyšetrením kardiovaskulárneho systému a zraku. To isté bude platiť v prípade u vodičov, ktorí si budú chcieť predĺžiť platnosť vodičského oprávnenia. „Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť nahradiť lekársku prehliadku vodičov automobilov alebo motocyklistov formulármi sebahodnotenia alebo inými systémami hodnotenia navrhnutými na vnútroštátnej úrovni," ozrejmuje tlačová správa.