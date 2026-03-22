Skúšobná doba pre nových vodičov a digitálny vodičský preukaz, aj toto nás čaká. Pripravte sa na zmeny
Skúšobná doba pre nových vodičov a digitálny vodičský preukaz, aj toto nás čaká. Pripravte sa na zmeny
Skúšobná doba pre nových vodičov a digitálny vodičský preukaz, aj toto nás čaká. Pripravte sa na zmeny

Foto: Pexels: Andrea Piacquadio, Tim Samuel

Jednou zo zmien bude dvojročná skúšobná lehota pre nových vodičov.

Vodičov členských štátov Európskej únie čakajú zmeny, ktoré musia jednotlivé štáty zapracovať v najbližších rokoch. Podľa tlačovej správy zverejnenej na portáli europarl.europa.eu budú kľúčové zmeny nasledovné:

Skúšobná lehota a lekárske prehliadky

  • Nové podmienky pre získanie vodičských preukazov – na testoch v autoškolách sa po novom vyskytnú aj otázky o rizikách mŕtvych uhlov, ako aj zvládania asistenčných systémov vodiča. Neopomenú ani bezpečné otváranie dverí či rizíká spojené s telefonovaním počas šoférovania. Dôraz bude kladený na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky – kurzy sa budú viac orientovať na to, ako predísť ohrozeniu chodcov, detí, cyklistov a i.
  • Platnosť vodičských preukazov – vodičské preukazy by po novom mali mať platnosť 15 rokov (v prípade vodičov automobilov a motoriek), s výnimkou členských štátov EÚ, v ktorých sa vodičský preukaz používa ako občiansky preukaz. Tieto štáty budú môcť platnosť znížiť na 10 rokov. „​Vodičské preukazy pre vodičov kamiónov a autobusov budú platiť päť rokov. Členské štáty Únie môžu platnosť vodičských preukazov u vodičov vo veku 65 a viac rokov skrátiť, aby ju podmienili častejšími lekárskymi prehliadkami a absolvovaním kondičných jázd," vysvetľuje tlačová správa.
  • Zavedenie skúšobnej lehoty pre nových vodičov – skúšobná lehota má trvať dva roky. Noví vodiči budú podliehať prísnejším pravidlám a pokutám (najmä za jazdy pod vplyvom alkoholu, pri nepoužití, resp. nesprávnom použití bezpečnostných pásov alebo detských zadržiavacích systémov).
Foto: Pexels: Tim Samuel
  • Vodičský preukaz na auto kategória B od 17 rokov – na Slovensku táto možnosť už roky existuje a sedemnásťroční vodiči ju radi využívajú. Podmienkou je, aby vodič do dovŕšenia18. narodenín jazdil výlučne pod dohľadom skúseného vodiča-spolujazdca. „V záujme riešenia nedostatku profesionálnych vodičov bude podľa nových pravidiel možné získať vodičský preukaz na kamión (kategória C) vo veku 18 rokov a na autobus (kategória D) vo veku 21 rokov, ak tieto osoby majú príslušný certifikát alebo preukážu odbornú spôsobilosť. V opačnom prípade bude možné riadiť kamión vo veku 21 a autobus vo veku 24 rokov."
  • Lekárske prehliadky – ešte pred získaním prvého vodičského preukazu by mal uchádzač absolvovať prehliadku s vyšetrením kardiovaskulárneho systému a zraku. To isté bude platiť v prípade u vodičov, ktorí si budú chcieť predĺžiť platnosť vodičského oprávnenia. „​Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť nahradiť lekársku prehliadku vodičov automobilov alebo motocyklistov formulármi sebahodnotenia alebo inými systémami hodnotenia navrhnutými na vnútroštátnej úrovni," ozrejmuje tlačová správa.

Elektronický vodičský preukaz

