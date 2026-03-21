Bože, milujem vás, nádherné ženy, milujem vás. Ema Muller vidí v ženách bohyne, nie konkurenciu
Každá žena má v sebe magnetizmus, aký mala aj Marilyn Monroe. Treba ho len vedieť zapnúť.
Ema Müller má rada ženy, nazýva ich bohyňami a klania sa im. Brunety, blondíny, ryšavky, mladé, ale aj tie zrelšie, všetky jedinečné bytosti hodné uznania jej to vracajú. Influencerka totiž v každej z nich vidí bohyňu, nie konkurenciu, s ktorou musí súperiť, či tú, ktorú musí ponížiť, aby si potvrdila svoju hodnotu. Namiesto tichej rivality prináša do ženského sveta niečo vzácne. Úprimné uznanie, rešpekt a spolupatričnosť.
Bohyňa v Paríži
Nedávno navštívila šou Victorie Beckham. Módna prehliadka influencerku nadchla. Medzi predvádzajúcimi aj medzi hosťami bolo totiž množstvo krásnych žien. Ema Müller ani tu nemala problém verejne priznať, že miluje krásne ženy. Veta: „Bože, milujem vás, nádherné ženy, milujem vás," medzi jej fanúšikmi zarezonovala. Dokazuje totiž, že jej nastavenie je stále veľmi „proženské".
Ženský magnetizmus
Na „Bohyni v Paríži" je skvelé ešte niečo. So svojimi fanúšikmi sa často delí o myšlienky, ktoré ju formujú. Jedna z nich prišla po vypočutí podcastu Florence Given. V ňom zaznel príbeh, o Marilyn Monroe a žene jej fotografa. Prechádzali sa po newyorskej ulici. Nikto si ich nevšímal do momentu, kým sa Marilyn kamarátky opýtala: „Chceš vidieť, ako sa ňou stanem?"
Ikona šesťdesiatych rokov v tej chvíli v sebe niečo zapla. Od toho momentu si ich všetci začali všímať. Akoby v tmavej miestnosti niekto zasvietil. Muži sa za nimi otáčali a ani Ema Muller nezostala ticho. Zaujalo ju, že každá z nás má v sebe magnetizmus, ktorý vedela Marilyn Monroe v priebehu sekundy zapnúť. Zvládneme to aj my?