S Maxíkom mu to šlo a ak bude treba, prebalí aj vnučku. Jozef Banáš sa teší, ako ju vytancuje na stužkovej
„Máme z nášho tretieho vnúčaťa veľkú radosť, obdivujem Adelku s Vikim, to už je veľká zodpovednosť, ale zvládajú to bravúrne," hovorí Jozef Banáš.
Slovensko v piatok obletela krásna správa. Adela a Viktor Vinczeovci si adoptovali dievčatko. Najznámejšia slovenská moderátorka informáciu potvrdila Novému času. Sledovaný pár sa tak stal dvojnásobnými rodičmi, čo spustilo obrovskú vlnu pozitívnych komentárov.
Prerušenie kariéry
Nedávno Viktor Vincze prerušil svoju sľubnú kariéru pilota. Dôvodom bola rodina. Pre koktejl.sk vtedy povedal: „Pomaly každý muž, ktorého teraz stretávam, mi hovorí, že by kedykoľvek vymenil všetky kariérne úspechy za to, aby mohol byť opäť doma s deťmi, keď boli malé. Je to jedinečné obdobie, ktoré sa nebude dať vrátiť, ani zopakovať. (...) Deti potrebujú doma otca, tie osvojené dvojnásobne. Navyše, nikde nie je napísané, že sa raz do kokpitu nevrátim, uvidíme, ako sa život bude vyvíjať."
Príbeh rodiny Vinczeovcov sa vyvíja veľmi pozitívne. Už niekoľko týždňov majú doma malú princeznu. Obľúbený moderátor fanúšikom na sociálnej sieti trpezlivo vysvetlil, akými procesmi si páry s adoptovanými deťmi prechádzajú. „Ak by sa tej istej matke náhodou narodilo druhé dieťa, úrady budú prioritne kontaktovať nás, aby spájali súrodencov. Na to ale treba byť oficiálne zapísaný do zoznamu a my v ňom sme už skoro rok. Dávame si možnosť byť oslovení tak, ako sme to mali s naším Maxíkom."
Vzhľadom na toto vysvetlenie sa ukazuje, že dohady niektorých komentujúcich pod článkami o adopcii druhého dieťaťa zrejme nebudú pravdivé. Neprajníci totiž tvrdia, že celebrity na deti čakať nemusia. O Adele a Viktorovi je pritom známe, že si v prípade detí nedávajú žiadne špeciálne kritéria, akými sú etnikum, vek či pohlavie. Takéto požiadavky zvyknú proces značne predĺžiť.