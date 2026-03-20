Maxík už nie je jedináčik. Vinczeovci si adoptovali druhé dieťa, týždne to tajili z dobrého dôvodu
Vinczeovci prežívajú nádherné obdobie.
„Je pravda, že máme doma už pár týždňov niekoľkomesačné dievčatko. Maxík sa z nej veľmi teší, rovnako ako my. Podobne ako pri Maxíkovi postupujeme v adopčných krokoch a aj z toho dôvodu s ďalšími informáciami nakladáme postupne opatrne," potvrdila pre Nový čas šťastnú novinu Adela Vinczeová. Denník uviedol, že informáciu pre nich potvrdil zdroj blízky rodine.
Z malého Maxíka, ktorý do rodiny Vinczeovcov pribudol na konci roka 2022, sa stal veľký bráško. V priebehu posledných rokov Vinczeovci priebežne dokazovali, že sú úžasnými rodičmi, preto niet divu, že zatúžili po ďalšom malom človiečiku.
S najstarším synom Maximiliánom napríklad neoslavujú narodeniny, ale tzv. srdiečkoviny, ktoré si Viktor obhájil na sociálnej sieti krásnym vyznaním: