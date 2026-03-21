Bohatým bral aj dával. Úplatkárstvo dostalo Jánošíka z väzenia, nakoniec skončil zavesený na háku
„Jánošíka nemôžete zabiť. Jánošík je sloboda a sloboda je večná!" Tak znel slogan k filmu Jánošík z roku 1935.
Najznámejší slovenský zbojník, ktorý údajne bohatým bral a chudobným dával, je označovaný za národného hrdinu. Predpokladá sa, že Juraj Jánošík svoje lupy nerozdeľoval len medzi nemajetných, ale aj medzi tých, ktorí mu mohli v zlých časoch pomôcť. Napríklad dostať sa z väzenia.
Presný dátum narodenia nepoznáme
Vie sa, že Juraj Jánošík uzrel svetlo sveta v roku 1688 v malebnej obci Terchová. Čo sa však už nevie, je presný dátum jeho narodenia. Podľa Wikipedie sa mohol narodiť v časovom rozpätí od 23. januára do 16. mája. Situáciu komplikuje fakt, že sa v oblasti v tomto čase narodili štyria malí Jánošíkovci a vtedajšia administratíva detailom nevenovala veľkú pozornosť.
„Viaceré zdroje totiž uvádzajú, že zbojníci nepatrili medzi tých ušľachtilejších členov spoločnosti a okrem niekoľkých výnimiek sa skutočne neokrádali majetní obyvatelia," vysvetľuje Interez. Je predsa logické, že si zbojníci v zásade vyberali ľahko dostupné ciele. Zbíjali na samotách, vykrádali vzdialené mlyny či osamelých cestujúcich, ktorí boli menej majetní.
Ušľachtilý medzi neušľachtilými
O Jánošíkovi sa však zvykne hovoriť, že bol výnimkou potvrdzujúcou pravidlo. Čas od času mal okradnúť aj bohatších mešťanov či šľachtu. „Známych je tiež niekoľko prípadov, kedy najslávnejší zbojník rozdával časť z ulúpených ceností chudobným," píše Interez s dovetkom, že toto gesto malo mať najmä pragmatické dôvody. „Zbojníci potrebovali sympatie miestneho ľudu. No a Jánošík rozdával aj majetnejším, čo sa technicky dá nazvať uplácaním a bolo to preňho veľmi osožné. Práve to ho totiž v roku 1712 dostalo spolu s Uhorčíkom z väzenia," uzatvára portál.