Bohatým bral aj dával. Úplatkárstvo dostalo Jánošíka z väzenia, nakoniec skončil zavesený na háku
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bohatým bral aj dával. Úplatkárstvo dostalo Jánošíka z väzenia, nakoniec skončil zavesený na háku
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 316 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bohatým bral aj dával. Úplatkárstvo dostalo Jánošíka z väzenia, nakoniec skončil zavesený na háku

Juraj Jánošík je našou národnou legendou už vyše 300 rokov.
Juraj Jánošík je našou národnou legendou už vyše 300 rokov. — Foto: terchova.eu, Reprofoto RTVS

„Jánošíka nemôžete zabiť. Jánošík je sloboda a sloboda je večná!" Tak znel slogan k filmu Jánošík z roku 1935. 

Najznámejší slovenský zbojník, ktorý údajne bohatým bral a chudobným dával, je označovaný za národného hrdinu. Predpokladá sa, že Juraj Jánošík svoje lupy nerozdeľoval len medzi nemajetných, ale aj medzi tých, ktorí mu mohli v zlých časoch pomôcť. Napríklad dostať sa z väzenia. 

Rozsudok smrti pre Juraja Jánošíka.
Rozsudok smrti pre Juraja Jánošíka. Foto: Wikimedia Commons

Presný dátum narodenia nepoznáme

Vie sa, že Juraj Jánošík uzrel svetlo sveta v roku 1688 v malebnej obci Terchová. Čo sa však už nevie, je presný dátum jeho narodenia. Podľa Wikipedie sa mohol narodiť v časovom rozpätí od 23. januára do 16. mája. Situáciu komplikuje fakt, že sa v oblasti v tomto čase narodili štyria malí Jánošíkovci a vtedajšia administratíva detailom nevenovala veľkú pozornosť. 

František Kuchta vo filme Jánošík.
Prečítajte si tiež: Popíjal s bacharmi a s každým si tykal. Filmový Jánošík priťahoval alkohol a ženy ako magnet

„Viaceré zdroje totiž uvádzajú, že zbojníci nepatrili medzi tých ušľachtilejších členov spoločnosti a okrem niekoľkých výnimiek sa skutočne neokrádali majetní obyvatelia," vysvetľuje Interez. Je predsa logické, že si zbojníci v zásade vyberali ľahko dostupné ciele. Zbíjali na samotách, vykrádali vzdialené mlyny či osamelých cestujúcich, ktorí boli menej majetní.

Ušľachtilý medzi neušľachtilými

O Jánošíkovi sa však zvykne hovoriť, že bol výnimkou potvrdzujúcou pravidlo. Čas od času mal okradnúť aj bohatších mešťanov či šľachtu. „Známych je tiež niekoľko prípadov, kedy najslávnejší zbojník rozdával časť z ulúpených ceností chudobným," píše Interez s dovetkom, že toto gesto malo mať najmä pragmatické dôvody. „Zbojníci potrebovali sympatie miestneho ľudu. No a Jánošík rozdával aj majetnejším, čo sa technicky dá nazvať uplácaním a bolo to preňho veľmi osožné. Práve to ho totiž v roku 1712 dostalo spolu s Uhorčíkom z väzenia," uzatvára portál.

Hajtman hôrnych chlapcov

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

