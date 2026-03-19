Zrada, hudba a osud. Toto je príbeh o láske, ktorá prichádza v nesprávnom čase
— Foto: Ikar

Colleen Hoover patrí medzi autorky, ktoré dokážu čitateľov emocionálne zasiahnuť takmer s chirurgickou presnosťou.

Jej román Možno raz je silný príbeh o láske, zrade, hudbe a morálnych rozhodnutiach, ktoré nie sú nikdy jednoduché.

Hlavnou hrdinkou románu je dvadsaťdvaročná Sydney, ktorá má pocit, že jej život ide správnym smerom. Študuje na vysokej škole, má stabilnú prácu, milujúceho priateľa Huntera a býva so svojou najlepšou kamarátkou Tori. Zdá sa, že všetko je presne tak, ako má byť.

Lenže realita sa niekedy dokáže zmeniť v jedinej chvíli.
Na svoje narodeniny Sydney zistí šokujúcu pravdu: Hunter ju podvádza. A čo je ešte horšie, jeho milenkou je práve jej najlepšia kamarátka Tori. Zrada od dvoch najbližších ľudí ju zasiahne oveľa viac, než si dokázala predstaviť.
Sydney zrazu nemá kde bývať, nevie, komu veriť a musí začať odznova. Práve v tejto chvíli vstúpi do jej života niekto, kto jej osud zmení.

Ridge Lawson je Sydneyin sused, ktorého si už dlhšie všímala z balkóna. Po večeroch hráva na gitare a jeho hudba sa nesie cez celý dvor. Sydney si zvykla počúvať jeho melódie a dokonca mu začala pomáhať písať texty piesní. Keď sa ocitne bez strechy nad hlavou, Ridge jej ponúkne pomoc. Postupne sa medzi nimi vytvorí zvláštne puto – najskôr priateľské, neskôr oveľa hlbšie.
Ich vzťah však nie je jednoduchý.

Ridge totiž nie je len talentovaný hudobník. Má aj vlastný život, svoje záväzky a komplikovanú situáciu, ktorá robí ich rastúce city ešte problematickejšími. Sydney si čoraz viac uvedomuje, že láska niekedy prichádza vtedy, keď by nemala.

Jedným z dôvodov, prečo sú knihy Colleen Hoover také obľúbené, je jej schopnosť vytvárať realistické a uveriteľné postavy. Sydney aj Ridge pôsobia autenticky. Robia chyby, pochybujú a nie vždy sa rozhodujú správne.
Ridge má navyše jeden zaujímavý charakterový prvok, ktorý mnohí čitatelia považujú za veľmi originálny. Autorka do príbehu zakomponovala hendikep hlavného hrdinu, čo prináša nový rozmer jeho osobnosti aj vzťahov.

Vypočujte si úryvok.
Číta Kristína Tormová:

Možno raz je mimoriadne emotívna kniha. Príbeh dokáže vyvolať širokú škálu pocitov – od smútku cez nádej až po hlboké dojatie. Autorka má talent vtiahnuť vás priamo do života svojich hrdinov. Niektoré momenty sú romantické, iné bolestivé, no všetky majú spoločné jedno – silnú autenticitu.

Preklad z anglického originálu Maybe Someday (Atria Paperbeck 2014) Andrea Vargovčíková.

Milan Buno, knižný publicista

