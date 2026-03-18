Ako dieťa musel doslova bojovať o prežitie. Angelin popol vás dojme aj rozosmeje
Angelin popol nie je len príbeh jednej rodiny.
Je to portrét celej generácie ľudí, ktorí vyrastali v chudobe a napriek tomu dokázali nájsť nádej. Práve preto si táto kniha získala milióny čitateľov po celom svete. Aj preto ju ocenili prestížnou Pulitzerovou cenou.
Centrom príbehu je rodina McCourtovcov. Frankova matka Angela je žena, ktorá sa zo všetkých síl snaží udržať rodinu pokope, hoci život jej kladie jednu prekážku za druhou. Jej manžel Malachy je síce charizmatický rozprávač a dokáže synov očariť príbehmi o írskych hrdinoch a histórii, no zároveň je nezodpovedný a závislý od alkoholu. Pracuje len zriedka a keď už nejakú výplatu dostane, často ju celú prepije.
Dôsledky sú kruté. Rodina nemá peniaze na jedlo ani na oblečenie. Domy, v ktorých bývajú, sú vlhké, studené a často zaplavené vodou. Deti trpia hladom, chorobami a stratami, ktoré by žiadne dieťa nemalo zažiť. Angela napriek tomu bojuje ďalej. Jej život je každodenným zápasom o prežitie – o to, aby mala rodina aspoň trochu jedla, trochu tepla a nádej na lepší zajtrajšok.
Jednou z najväčších síl tejto knihy je spôsob rozprávania. McCourt totiž opisuje udalosti očami malého chlapca. Vďaka tomu má príbeh zvláštnu kombináciu drsnosti a nevinnosti. Malý Frank vníma svet s detskou zvedavosťou. Aj tie najtragickejšie situácie dokáže opísať s nádychom humoru. Napríklad keď rodina zbiera uhlie popri ceste, aby si mohla zakúriť, alebo keď na Vianoce žobrajú o bravčovú hlavu na večeru.
Práve tento detský pohľad robí príbeh ešte silnejším. Čitateľ si uvedomuje, aké kruté sú okolnosti, v ktorých Frank vyrastá a zároveň obdivuje jeho schopnosť nachádzať radosť aj v tých najťažších chvíľach.
Hoci je Angelin popol kniha o chudobe, hlade a stratách, nie je to len depresívne čítanie. Frank McCourt má totiž výnimočný rozprávačský talent. Aj tie najťažšie momenty dokáže podať s humorom a nadhľadom.
Vypočujte si úryvok.
Číta Kamil Mikulčík:
McCourt dokáže rozprávať príbeh s takou ľahkosťou a prirodzenosťou, že sa kniha číta takmer sama. Napriek vážnej téme má text rytmus, humor a množstvo nezabudnuteľných scén. Autor zároveň ukazuje, že aj z tých najhorších podmienok môže vyrásť niečo silné a krásne. Z chlapca, ktorý vyrastal v chudobe, sa napokon stal úspešný spisovateľ a učiteľ. Jeho príbeh je dôkazom toho, že minulosť nemusí človeka definovať navždy.
Angelin popol je preto viac než len autobiografia. Je to svedectvo o sile ľudského ducha, o schopnosti prežiť aj tie najťažšie chvíle a o tom, že humor a rozprávanie príbehov môžu byť niekedy tým najväčším darom.
Preklad z anglického originálu Angela’s Ashes (Scribner, New York 1996) Jana Seichertová.
Milan Buno, knižný publicista