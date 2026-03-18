Ako dieťa musel doslova bojovať o prežitie. Angelin popol vás dojme aj rozosmeje

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Viktor, Adela a Max.

Maxík prišiel s kufríkom, ktorého obsah ich rozsekal. Adela a Viktor synčekovi pravdu nikdy netajili

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Roger Federer s manželkou Mirkou.

Roger Federer otvorene o Mirke: Vytrpela si toho so mnou veľa. Je neuveriteľné, že to dokázala zvládnuť

Hádanka.

O jeho otcovi sa dodnes rozprávajú legendy. Známy mladík sa aj napriek prekážkam dočkal uznania Slovákov

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Ilustračné fotografie.

„Prírodný Ozempic“ z regálov slovenských obchodov: Tieto potraviny tlmia hlad aj bez drahých injekcií

— Foto: Ikar

Angelin popol nie je len príbeh jednej rodiny.

Je to portrét celej generácie ľudí, ktorí vyrastali v chudobe a napriek tomu dokázali nájsť nádej. Práve preto si táto kniha získala milióny čitateľov po celom svete. Aj preto ju ocenili prestížnou Pulitzerovou cenou.

Centrom príbehu je rodina McCourtovcov. Frankova matka Angela je žena, ktorá sa zo všetkých síl snaží udržať rodinu pokope, hoci život jej kladie jednu prekážku za druhou. Jej manžel Malachy je síce charizmatický rozprávač a dokáže synov očariť príbehmi o írskych hrdinoch a histórii, no zároveň je nezodpovedný a závislý od alkoholu. Pracuje len zriedka a keď už nejakú výplatu dostane, často ju celú prepije.

Foto: Ikar

Dôsledky sú kruté. Rodina nemá peniaze na jedlo ani na oblečenie. Domy, v ktorých bývajú, sú vlhké, studené a často zaplavené vodou. Deti trpia hladom, chorobami a stratami, ktoré by žiadne dieťa nemalo zažiť. Angela napriek tomu bojuje ďalej. Jej život je každodenným zápasom o prežitie – o to, aby mala rodina aspoň trochu jedla, trochu tepla a nádej na lepší zajtrajšok.

Jednou z najväčších síl tejto knihy je spôsob rozprávania. McCourt totiž opisuje udalosti očami malého chlapca. Vďaka tomu má príbeh zvláštnu kombináciu drsnosti a nevinnosti. Malý Frank vníma svet s detskou zvedavosťou. Aj tie najtragickejšie situácie dokáže opísať s nádychom humoru. Napríklad keď rodina zbiera uhlie popri ceste, aby si mohla zakúriť, alebo keď na Vianoce žobrajú o bravčovú hlavu na večeru.

Práve tento detský pohľad robí príbeh ešte silnejším. Čitateľ si uvedomuje, aké kruté sú okolnosti, v ktorých Frank vyrastá a zároveň obdivuje jeho schopnosť nachádzať radosť aj v tých najťažších chvíľach.

Hoci je Angelin popol kniha o chudobe, hlade a stratách, nie je to len depresívne čítanie. Frank McCourt má totiž výnimočný rozprávačský talent. Aj tie najťažšie momenty dokáže podať s humorom a nadhľadom.

Vypočujte si úryvok.
Číta Kamil Mikulčík:

McCourt dokáže rozprávať príbeh s takou ľahkosťou a prirodzenosťou, že sa kniha číta takmer sama. Napriek vážnej téme má text rytmus, humor a množstvo nezabudnuteľných scén. Autor zároveň ukazuje, že aj z tých najhorších podmienok môže vyrásť niečo silné a krásne. Z chlapca, ktorý vyrastal v chudobe, sa napokon stal úspešný spisovateľ a učiteľ. Jeho príbeh je dôkazom toho, že minulosť nemusí človeka definovať navždy.

Angelin popol je preto viac než len autobiografia. Je to svedectvo o sile ľudského ducha, o schopnosti prežiť aj tie najťažšie chvíle a o tom, že humor a rozprávanie príbehov môžu byť niekedy tým najväčším darom.

Preklad z anglického originálu Angela’s Ashes (Scribner, New York 1996) Jana Seichertová.

Milan Buno, knižný publicista

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…