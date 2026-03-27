Vyrastala s veľkými prsiami, ktoré chcela ukryť. Sydney Sweeney získala sebahodnotu vďaka seriálovému hitu
Slávna herečka v úprimnej spovedi prehovorila o tom, ako sa počas dospievania hanbila za svoj výzor.
Rok 2026 začala Sydney Sweeney tým, že spustila kampaň na svoju novú značku spodnej bielizne Syrn. Len málokoho v šoubiznise to prekvapilo, pritom mladá herečka sa kedysi za svoje krivky hanbila. Potom prišiel seriálový hit a všeličo sa zmenilo.
Slávna herečka si v dospievaní prešla náročným obdobím, keď sa svoje telo a prednosti skrývala ho pod mnohými vrstvami oblečenia. Priznala to v otvorenom rozhovore pre US Weekly s tým, že až seriál Eufória a rola Cassie jej pomohli v tom, aby sa stala sebavedomou a silnou ženou.
Hanbila sa
„Vyrastala som s veľkými prsiami. V šiestej triede som nosila oblečenie XL a nikdy som sa necítila sebavedomo,“ priznala 28-ročná herečka pre US Weekly s dodatkom, že za svoje telo a krivky sa hanbila.
„Nikdy som nemala nič, v čom by som sa cítila dobre, a len som sa chcela schovať. Až keď som hrala Cassie v seriáli Eufória, začala som si uvedomovať, aké silné je byť sebavedomá a že naše telá sú neuveriteľné. Mali by sme ich prijať a cítiť sa vo svojej koži naozaj dobre,“ vysvetlila ďalej hollywoodska hviezda.