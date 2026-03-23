Na pohreb vlastnej maminy si musela požičať. Pomôžme mladej Ninke, ktorá má za sebou tri roky strát
Za posledné tri roky prišla o všetko, čo tvorilo jej domov. Najskôr odišiel jej milovaný starý otec, potom stará mama. A na začiatku roka 2026 stratila aj mamu. Ostala sama v dome, ktorý jej nepatrí, obklopená spomienkami a so záväzkami, ktoré sa postupne kopili.
Príbeh 24-ročnej Ninky patrí medzi tie, ktoré sa nečítajú a už vôbec nežijú ľahko. Aj preto sa jej bývalá pani učiteľka rozhodla podať pomocnú ruku a s prosbou o pomoc sa obrátila na širokú verejnosť.
„Počas svojej praxe som stretla mnoho žiakov, ktorí vo mne zanechali hlbokú stopu – nielen vedomosťami, ale hlavne ľudskosťou, svojimi názormi či pohnutým osudom," hovorí pre darcovský portál Donio učiteľka Hana Junasová s tým, že k takým určite patrí aj Ninka.
V jej profesijnom živote sa síce mihla len na niekoľko krátkych mesiacov, no vryla sa jej do pamäte. „Ostala v mojom srdci ako dievča milujúce svojich starých rodičov a svoju mamu najviac na svete, čo máloktorý tínedžer rád verejne prizná," opisuje 24 ročné dievča.
Sama s dlhmi
„Jej posledné tri roky by však P. O. Hviezdoslav nazval Čiernymi rokmi,“ pokračuje v príbehu pani učiteľka. Postupne totiž prišla o starých rodičov a zdravotný stav jej mamy sa zhoršil natoľko, že sa jej Ninka naplno venovala.
Práca tak išla bokom a s ňou aj pravidelný príjem. Výdavky však nezmizli – naopak, postupne pribúdali. Po rokoch starostlivosti a poslednej rozlúčke zostali na jej pleciach dlhy, ktoré nevznikli zo dňa na deň.
Dnes čelí realite, na ktorú by nebol pripravený nikto. Poplatky za pohreb, záväzky voči obci, splátky za auto aj bežné náklady na život. To všetko vo veku, keď väčšina mladých ešte len hľadá svoje miesto. „V 24 rokoch majú mať mladí úplne iné záujmy,“ povzdychla si pani učiteľka pri finančnej zbierke, ktorú na pomoc Ninke založila.