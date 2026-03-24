Už som tu nemala byť. Narkomanka Katka po rokoch tvrdí, že prežíva najlepšie obdobie
Už som tu nemala byť. Narkomanka Katka po rokoch tvrdí, že prežíva najlepšie obdobie
Kateřina Bradáčová. — Foto: Reprofoto YouTube - Nora Fridrichová; Reprofoto film Katka (Aerofilms/Helena Třeštíková)

Dlhé roky kombinovala heroín a pervitín, takzvanú „krížovku“, pri ktorej jedna droga bez druhej prestáva fungovať.

„S každou dávkou riskujem smrť.“ Veta, ktorá sa mnohým divákom vryla do pamäti po vzhliadnutí silného dokumentu Katka od režisérky Heleny Třeštíkovej, dnes opäť nadobúda nový význam. Príbeh jednej z najznámejších českých narkomaniek pokračuje aj po rokoch, a hoci sa na prvý pohľad veľa nezmenilo, niečo predsa len áno. Po deviatich rokoch sa s Katkou Bradáčovou znovu stretla česká novinárka Nora Fridrichová a ich rozhovor ukázal realitu, ktorá je drsná, no zároveň prekvapivo úprimná. Katka hovorí, že sa má „najlepšie za celú dobu“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šanca na normálny život

„Skončila som s heroínom. Som v substitučnom programe a mám viac priestoru pre seba,“ hovorí žena, ktorá s drogami začala už ako tínedžerka a prežila s nimi viac než tri desaťročia. Dnes užíva Subutex, ktorý nahrádza opiáty. Kým kedysi brala pervitín denne, teraz priznáva, že už len občas, približne raz za týždeň. Sama nevie presne vysvetliť, čo sa zmenilo. „Asi vekom. Už ma to nebaví,“ hovorí otvorene.

Zároveň priznáva realitu závislosti. Dlhé roky kombinovala heroín a pervitín, takzvanú „krížovku“, pri ktorej jedna droga bez druhej prestáva fungovať. Dnes sa snaží tento cyklus prerušiť, hoci sama vie, že to nie je jednoduché. Za šancu na normálny život musí platiť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subutex, ktorý jej pomáha nahradiť heroín, ju stojí približne 1500 českých korún, čo je suma, ktorú si musí zháňať na ulici. Katka si zarába netradične. Stretáva sa s ľuďmi, ktorí ju poznajú z dokumentu, robí „prehliadky pražského podsvetia“ a rozpráva svoj príbeh. Ľudia jej za to dobrovoľne prispievajú. „Napĺňa ma to. Tí ľudia sú milí,“ priznáva. Napriek tomu by chcela normálnu prácu, no naráža na predsudky.

Najnebezpečnejšia droga

„Nikto ma nevezme. Vždy sa nájde niekto, komu budem prekážať,“ hovorí otvorene Katka, ktorá nemá ani stabilné bývanie. Prespáva vonku, naposledy na pražskom Anděli pod plachtou a k ubytovni ju delí aj taká drobnosť, ako nevyzdvihnutý občiansky preukaz. Práve takéto detaily často rozhodujú o tom, či sa človek dokáže odraziť od dna.

V rozhovore otvorene hovorila aj o fentanyle, látke, ktorá je v zahraničí považovaná za jednu z najnebezpečnejších drog súčasnosti. Katka má s ňou vlastnú skúsenosť a takmer ju stála život.

