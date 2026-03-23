Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 312 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Myslela si, že je arogantný, no potom ju pobozkal. Cate Blanchett a dramatik Andrew sú spolu už 28 rokov

Cate Blanchett a jej manžel Andrew sú spolu takmer tri desaťročia.
Hviezda Pána prsteňov a Andrew Upton sú manželmi takmer tri desaťročia.

„Dokáže sa pohybovať medzi nebom a zemou. Takí ľudia sú veľmi vzácni,“ hovorí o svojom manželovi nestarnúca Cate Blanchett, ktorú fanúšikovia poznajú ako kráľovnú Alžbetu či nadpozemskú Galadriel z Pána prsteňov. Prechováva k nemu iba lásku a obdiv. „Je to jeden z mála ľudí, ktorých poznám na zemi a ktorých hlava je vo hviezdach,“ povedala pre Vanity Fair ešte v roku 1999. Oscarová herečka Cate a dramatik Andrew sú spolu už krásnych 28 rokov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Cate Blanchett (@cate.blanchett)

Odmeraná a arogantný

Pár sa po prvýkrát stretol v roku 1997, keď herečka účinkovala v divadelnej hre Čajka v Sydney. Ani jeden z nich na toho druhého spočiatku neurobil dojem. „Myslel si, že som odmeraná, a ja som si myslela, že je arogantný,“ zaspomínala si slávna umelkyňa.

Hoci tvrdili, že sa nemali radi, Andrew sa do divadla vrátil, aby ju na javisku v hre Čajka mohol znova vidieť. Podľa informácií Vogue tak urobil viac ako tucetkrát. „A to len ukazuje, ako veľmi sa človek môže mýliť. Ale keď ma raz pobozkal, bol to koniec,“ uviedla ďalej herečka, ktorú to dostalo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Cate Blanchett (@cate.blanchett)

Zároveň dodala, že jej novo nájdené šťastie s Uptonom malo vplyv na jej výkon. „Každý večer som prichádzala do divadla taká šťastná, taká naplnená a myslela som si: ‚Ako sa dostanem k poslednej scéne, kde musí byť môj život zničený?‘ Pomyslela som si: ‚Dobre, ak nemôžem plakať, tak sa potom všetkým ospravedlním,“ priznala s úsmevom.

Rodina na prvom mieste

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

