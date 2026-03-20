Hrozia im aj nadávajú. Ošetrovateľky osirelých medvieďat odkazujú ľuďom, že nie všetko sa dá kúpiť
Hrozia im aj nadávajú. Ošetrovateľky osirelých medvieďat odkazujú ľuďom, že nie všetko sa dá kúpiť
Hrozia im aj nadávajú. Ošetrovateľky osirelých medvieďat odkazujú ľuďom, že nie všetko sa dá kúpiť

Medvieďatá.
Foto: Facebook/ZOO Bojnice

Sú to zvieratá z voľnej prírody a my si ich budeme chrániť, vyjadrili sa.

Boli slepé, krehké a asi len mesiac staré, keď prišli o mamu. Osirelé medvieďatá z Veľkej Fatry sa napriek tejto tragédii dostali do správnych rúk a ošetrovateľkám z bojnickej ZOO sa podarilo dve z nich zachrániť. Každým dňom silnejú, priberajú, robia prvé nesmelé kroky a v zotavovaní im drží palce celé Slovensko. Nie každý k nim však pristupuje rovnako nesebecky.

Starajú sa o ne s nasadením

Matku troch medvieďat zastrelili začiatkom roka otec so synom, ktorí tvrdili, že konali v sebaobrane. Verejnosť aj ochranári neskôr upozornili na viaceré pochybnosti, ktoré tento prípad sprevádzali a dnes sa ním zaoberá enviropolícia. Osirelé medvieďatá zatiaľ vyrastajú na hornej Nitre v starostlivých a láskavých rukách ošetrovateliek.

Tie sa o dôležité míľniky v ich živote pravidelne delia aj s verejnosťou. Pod rozkošnými videami, na ktorých vidno nemotorné malé mláďatá, sa zakaždým hromadia stovky podporných odkazov a poďakovaní pre všetkých, ktorí sa o ne s nasadením starajú.

Zažili vyhrážanie aj vulgarizmy

„Klobúk dolu pred vašou trpezlivosťou, krásne sa o ne staráte. Je úžasné vidieť ich takto naživo. Prespia celú noc?“ odkazujú niektorí na Facebooku a pripájajú aj zvedavé otázky. Postupom času, keď sa medvieďatám začalo viac dariť, však mnohí akoby zabudli, že ide o živé tvory a nie o atrakciu. ZOO preto pristúpila k nekompromisnému kroku.

