Hrozia im aj nadávajú. Ošetrovateľky osirelých medvieďat odkazujú ľuďom, že nie všetko sa dá kúpiť
Sú to zvieratá z voľnej prírody a my si ich budeme chrániť, vyjadrili sa.
Boli slepé, krehké a asi len mesiac staré, keď prišli o mamu. Osirelé medvieďatá z Veľkej Fatry sa napriek tejto tragédii dostali do správnych rúk a ošetrovateľkám z bojnickej ZOO sa podarilo dve z nich zachrániť. Každým dňom silnejú, priberajú, robia prvé nesmelé kroky a v zotavovaní im drží palce celé Slovensko. Nie každý k nim však pristupuje rovnako nesebecky.
Starajú sa o ne s nasadením
Matku troch medvieďat zastrelili začiatkom roka otec so synom, ktorí tvrdili, že konali v sebaobrane. Verejnosť aj ochranári neskôr upozornili na viaceré pochybnosti, ktoré tento prípad sprevádzali a dnes sa ním zaoberá enviropolícia. Osirelé medvieďatá zatiaľ vyrastajú na hornej Nitre v starostlivých a láskavých rukách ošetrovateliek.
Tie sa o dôležité míľniky v ich živote pravidelne delia aj s verejnosťou. Pod rozkošnými videami, na ktorých vidno nemotorné malé mláďatá, sa zakaždým hromadia stovky podporných odkazov a poďakovaní pre všetkých, ktorí sa o ne s nasadením starajú.
Zažili vyhrážanie aj vulgarizmy
„Klobúk dolu pred vašou trpezlivosťou, krásne sa o ne staráte. Je úžasné vidieť ich takto naživo. Prespia celú noc?“ odkazujú niektorí na Facebooku a pripájajú aj zvedavé otázky. Postupom času, keď sa medvieďatám začalo viac dariť, však mnohí akoby zabudli, že ide o živé tvory a nie o atrakciu. ZOO preto pristúpila k nekompromisnému kroku.