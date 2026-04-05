Natrel sa citrónovou šťavou a myslel si, že ho nevidno. Prípad hlúpeho lupiča je aktuálny aj dnes
Lupič sa ani nesnažil zamaskovať.
Plán bol podľa nich prepracovaný, ale prekvapivo zlyhal. Keď sa v roku 1995 rozhodla dvojica zlodejov vylúpiť banku, všetko si dôkladne premysleli. Za základ úspechu považovali to, aby ich nikto nespoznal na bezpečnostných kamerách. Príchod polície priamo k nim domov ich preto šokoval.
So zbraňou a vytlačeným džúsom
Začiatkom januára 1995 vykradli McArthur Wheeler a Clifton Earl Johnson v blízkosti amerického Pittsburghu dve banky. Boli ozbrojení, ale inak sa ani nepokúšali maskovať. Jednoducho si iba natreli tvár citrónovou šťavou. Wheeler neskôr na polícii tvrdil, že mu o tomto triku povedal Johnson so slovami, že citrónová šťava urobí človeka neviditeľným na zázname z kamier.
Táto informácia sa mu spočiatku nepozdávala, a tak sa rozhodol vykonať vlastný experiment a overiť si to. Na tvár si nastriekal citrónovú šťavu a odfotil sa Polaroidom. Na vzniknutom rozmazanom zábere skutočne nebol a tak o Johnosových tvrdenia nemal najmenších pochýb. Obaja už boli presvedčení, že citrón na tvári funguje ako neviditeľný atrament.
Detektívi pri vyšetrovaní verili, že Wheeler buď nasmeroval fotoaparát tak, že dostal svoju tvár mimo záber, alebo mal zlý film. V každom prípade, lúpeže boli spočiatku úspešné. V oboch prípadoch jeden z nich mieril na pracovníka banky poloautomatickú zbraň, zatiaľ čo druhý stál v rade.
Našli ho do hodiny
Zatiaľ čo Johnson bol zatknutý šesť dní po lúpeži, polícii sa nedarilo identifikovať druhého lúpežníka. Fotografiu z bezpečnostnej kamery tak zaradili do vysielania miestnej televízie o 23.00, pričom anonymné typy na páchateľa začali prichádzať takmer okamžite.
Krátko po polnoci už bola polícia u Wheelera v byte a zatkla ho. „Ale ja som mal citrónovú šťavu. Použil som citrónovú šťavu,“ hovoril šokovaný zločinec po tom, čo mu strážcovia zákona ukázali dôkaznú fotografiu z bezpečnostnej kamery. Priznal sa k obom lúpežiam a putoval za mreže.