Dracula síce nebol upír, ale sadistické chute nedokázal potlačiť. Obete narážal na kôl hrozným spôsobom
Na konci filmu ho zabili dreveným kolíkom a nikomu ho nebolo ľúto. Vedeli ste, že Dracula skutočne žil a že jeho hlava mohla naozaj skončiť napichnutá na drevenom kole? Podľa jedného z možných scenárov mohla byť na výstrahu vystavená v strede Istanbulu.
Hrôzostrašný Vlad III.
Skutočné meno povestného Draculu bolo Vlad III. Známy bol tiež ako Vlad Tepeš (v preklade Napichovač, Narážač alebo Nabodávač). Nebol grófom, ale kniežaťom. Preslávili ho turecké dejiny. Čo s ním má spoločné hororový román z pera Brama Stockera Dracula (1897)?
Ten toho v skutočnosti o valašskom kniežati veľa nevedel. Po prvé preto, že veľa historických dôkazov sa nezachovalo a mnohé súvislosti dodnes nie sú ozrejmené. A po druhé preto, že kniha mala od prvého momentu ambíciu byť len fikciou, nie historickým románom.
Možno si práve vďaka veľkej fantázii írskeho autora Dracula dodnes nachádza svojich čitateľov. Horor sa dočkal viacerých filmových spracovaní. Adaptácie sa však s historickými faktami v mnohých veciach rozchádzajú. Čo naozaj vieme o skutočnom Vladovi III. Draculovi?
Neľútostný nepriateľ Turkov
V časoch, keď Turci útočili na kresťanskú Európu, stálo invázii v ceste Valašské kniežatstvo, ktoré bolo sužované aj nepokojmi vnútri. Situácia si žiadala naozaj krutého panovníka. Vlad III. túto podmienku spĺňal do bodky. Sadizmus, ktorý v ňom rokmi dozrieval, bol jeho najvýraznejšou vlastnosťou.
Portál stoplusjednicka.cz uvádza, že ho preslávil krutý spôsob popráv nepriateľov. S obsesiou ich narážal na kôl (zaživa ich narazil na kôl cez konečník takým spôsobom, aby im hrot kolu vyšiel cez hrdlo, pozn. red.). „Bol tiež nekompromisným pánom, ktorý vyžadoval úplnú poslušnosť svojich poddaných. Tresty, ktoré udeľoval za porušenie zákonov, boli tiež veľmi kruté," opisuje portál.
Majetok napichnutých nepriateľov mával vo zvyku rozdeliť medzi svojich podporovateľov, čím si udržiaval ich priazeň.