Nikoho som nepodviedla, hovorí žena, ktorú vďaka aférke spoznal celý svet. Mesiace si nevie zohnať prácu
Bývalá HR riaditeľka sa potrebovala obhájiť.
Stačila jedna chvíľa a úplne neznámu dvojicu spoznal celý svet, hoci o to nestála. Keď si počas koncertu skupiny Coldplay v júli minulého roka vybrala kamera jeden náhodný pár z publika, aby sa pobozkal, stal sa z toho virálny moment pre sociálne siete.
Dvojica miesto bozku totiž reagovala úplne inak, zakrývali si tváre a pôsobili dojmom, že o nich nemal nikto vedieť. Verejnosť sa krátko na to dozvedela, že šlo generálneho riaditeľa technologickej spoločnosti a ich HR riaditeľku. Obaja mali byť pritom v manželstve s niekým iným.
Kristin Cabot bola teraz hostkou v podcaste Oprah Winfrey a prehovorila o tom, ako nechcená sláva ovplyvnila jej život, ale aj to, ako sa rozdielnym spôsobom pristupuje k mužom aj ženám.
Nikoho nepodviedla
Video z koncertu videlo v krátkom čase milióny ľudí a výsledkom bola aj veľká vlna nenávisti na jej osobu. Spoločnosť, pre ktorú pracovala, musela zakázať pridávanie komentárov k vlastným profilom na sociálnych sieťach a aj ona sama dostávala stovky správ, ktoré jej priali smrť a nazývali ju hanlivými menami. Anonymy posielali dokonca aj hlasové správy.
A hoci Kristin priznala, že o ich vzťahu vo firme nikto nevedel, pretože bol v úplnom začiatku a odmieta obvinenia z nevery. Ona bola v tom čase s manželom dávno v rozvodovom konaní a jej šéf mal tiež žiť s manželkou oddelene. Obaja dali krátko na to výpovede. „Mala som pocit, že všetko, čo sa stalo, dostalo všetkých do zlej situácie a to nebolo fér voči ostatným zamestnancom," vysvetľovala v podcaste.