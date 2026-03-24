Život sa zastavil a všetko ostatné išlo bokom. Zuzana Belohorcová vie, prečo je zdravie najdôležitejšie
Pre moderátorku je rodina všetkým.
Zdravie je to najdôležitejšie, čo v živote máme, vraví Zuzana Belohorcová, ktorá sa o tom presvedčila aj nedávno, keď sa jej otec ocitol v nemocnici. Moderátorka si vo chvíľach, keď sa život na chvíľu zastavil a nepodstatné veci išli bokom, dobre uvedomila, čo je naozaj dôležité. Nielen svojim rodičom preto poslala odkaz plný pravdivých slov.
Zaslúžiš si iného
Bývalá rosnička a učiteľka lásky Zuzana Belohorcová má so svojimi rodičmi, mamou Vierkou a otcom Ľubomírom, po celý svoj život veľmi dobrý vzťah a často s nimi trávi aj svoje voľné chvíle. „A takto si tu my žijeme. Tie najcennejšie chvíle s mojimi láskami,“ napísala ešte pred časom k jednému z mnohých záberov s rodičmi.
Rodičia pri nej stáli aj pri nedávnom životnom rozhodnutí opustiť manžela, hoci z moderátorkinho rozvodu sú smutní a otca to veľmi vzalo. „Na druhej strane ma v tomto kroku podporujú so slovami: Zuzi, buď šťastná, možno ti taký kameň zo srdca spadol alebo taký balvan a ty si zaslúžiš úplne niečo iné a niekoho iného,“ prezradila Zuzana v rozhovore pre portál Topky.sk.
Ďakujem, že vás mám
Keď preto nedávno otca prijali v levickej nemocnici, nebolo jej všetko jedno.