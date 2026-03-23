Pri pohľade do zrkadla nevidia, že sú kosť a koža. Ľudia zo zákulisia prehovorili o desivom trende celebrít
Pri pohľade do zrkadla nevidia, že sú kosť a koža. Ľudia zo zákulisia prehovorili o desivom trende celebrít
Pri pohľade do zrkadla nevidia, že sú kosť a koža. Ľudia zo zákulisia prehovorili o desivom trende celebrít

Viaceré herečky sa začali objavovať chudšie ako kedykoľvek predtým.
Viaceré herečky sa začali objavovať chudšie ako kedykoľvek predtým.

Hviezdy sa vrátili do trendov 90. rokov.

Doba, keď všetci obdivovali výrazné pozadie Kim Kardashian, je už minulosťou. Pri pohľade na Demi Moore či Nicole Kidman na červenom koberci ostali mnohí fanúšikovia prekvapení. Zdalo sa, že už dosť štíhle herečky schudli ešte výrazne viac a pohľad na ich už vzbudzuje viac obáva, o čom svedčia aj komentáre vyzývajúce k tomu, aby vyhľadali pomoc.

Injekcie všetko zmenili

Viaceré zdroje pre Page Six potvrdili, že za novým trendom vo výzore môžu byť mikrodávky Ozempicu a iných liekov na chudnutie, ktoré sa stali v Hollywoode bežné. Mikrodávka znamená, že množstvo látky je menšie než to, ktoré lekár predpisuje ľuďom s obezitou a stále im umožňuje jesť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Teraz je tu stigma mať akúkoľvek váhu," povedala pre Page Six jedna zo stylistiek. Podľa ďalšieho zdroja z medicínskeho prostredia skončil trend zdravého vzťahu k svojmu telu v momente, keď trh zaplavili práve spomínané injekcie.

Celebritná výživová poradkyňa si zas všimla výrazných zmien v prípade mnohých známych tvárí. „Úbytok svalov som si všimla u viacerých celebrít. Zrazu majú prepadnuté sánky, viditeľné kľúčne kosti, lopatky vyčnievajúce von. Z medicínskeho hľadiska sú tieto zmeny dôvodom na poplach, pretože môžu znamenať podvýživu a teda telo nedostáva to, čo na svoje fungovanie potrebuje," vysvetľuje Jess Baker.

Stále to nevidia

Jeden zo stylistov prezradil, že sú v dosť nepríjemnej situácii, pretože chcú, aby ich klienti vyzerali čo najlepšie. „Niektoré celebrity sú pri pohľade do zrkadla slepé a nevidia, ako sú až bolestivo chudé," povedal anonymne.

Herečkám sa pritom aj sami snažili naznačiť, že schudli až príliš, na čo dostanú vždy totožnú odpoveď - a tamtá herečka schudla ešte viac! „Cítia tlak, keď vidia, ako veľmi schudli iné," hovoria. Stylisti sa ich vychádzajúce kosti snažia zvyčajne zakryť sakom, alebo iným kreatívnym spôsobom.

Vyťažené krajčírky aj operácie tvárí

